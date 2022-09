Patří humor do ložnice? Pozor na situace, ve kterých se žertovat nevyplácí

Nejprve musím uvést některé věci na pravou míru. Já se směju de facto pořád. Ono mi taky nic moc jiného nezbývá, pokud tedy nemám naopak rudá studem brečet někde v koutku. Jsem totiž královnou trapasů.

Nikdy nebudu elegantní femme fatale nebo zasněná víla, která v mužích probouzí ochranitelské pudy. Jsem spíš bláznivka typu Bridget Jonesové (a to si ještě fandím), která si omylem hodí pytlík se psím hovínkem do kabelky a odnese si ho až do práce, spadne jí na hlavu sojka nebo zakopne o kořen a upadne k nohám exmanželce své lásky při setkání na dětském táboře. (Ano, všechny tyhle věci se mi během několika uplynulých týdnů staly!) A podobně bych mohla pokračovat třeba hodinu.