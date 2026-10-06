Znáte to. Ráno omylem zaspíte a ve spěchu si na zářivě bílou halenku, kterou jste si nachystala na poradu, vychrstnete horkou kávu. Cestou do práce vás vytroubí nevrlý cholerik ve vedlejším pruhu, a sotva v kanceláři otevřete poštu, vyskočí na vás e-mail, který vám okamžitě zvedne tlak.
Do toho zjistíte, že jste doma nechala peněženku, a protože na Murphyho zákony je stoprocentní spolehnutí, když se sehnete pro mobil, který jste loktem nechtěně shodila na zem, rozjede se vám zip u sukně... V tu chvíli máte chuť zalézt pod stůl. Nevidět, neslyšet – anebo se začít smát. Protože když už se pokazí úplně všechno, člověk často rezignuje i na vlastní naštvanost.
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Smích jako nejlepší lék. Pomáhá zmírnit stres, zhubnout i posílit srdce
„Humor je koření života. Dokáže z obyčejné chvíle udělat neobyčejný zážitek. Obohatit okamžik, rozpustit napětí, pohladit po duši. Pomáhá nám, abychom sami sebe ani danou situaci nebrali příliš vážně, abychom se na to celé podívali z jiného úhlu,“ říká lektorka a poradkyně v oblasti komunikace Jana Ondříčková.
A dodává: „Už z hodin literatury na střední škole si pamatuju citát: Humor není smát se, ale lépe vědět. A já k tomu dodávám: Vědět, že humor je nejlepší zbraní proti špatné náladě, napětí a stresu.“