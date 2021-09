Musíte opravdu chtít, zjistila Zdeňka, která shodila 10 kilo

„Minulý rok nám učitelům úplně změnil život. Za pochodu jsme se museli poprat s distanční výukou. Spoustu času jsem trávila u počítače nebo v kuchyni s vařečkou v ruce. Narůstal stres a zmenšil se mi osobní prostor, takže jídlo a pití fungovalo jako uklidňující prostředek. A ty mršky kalorie mi v noci přešívaly oblečení, aby mi ráno bylo těsné,“ říká Zdeňka, kterou tehdy ke změně inspirovala i kolegyně, která se měnila doslova před očima.

Všechno jsem zapíjela mlékem

„Než se obrátila na odborníky, jedla méně a méně, ale přesto stále přibírala. Potom jí ve výživové poradně sestavili jídelníček na míru a všechno bylo jinak. Proto jsem se i já v únoru svěřila do péče výživového poradce Aleše Havlíka. Docela jsem se zděsila, protože speciální přístroj ukázal, že můj metabolický věk je 73 let! A to v šedesáti prostě nechcete,“ svěřila se sympatická dáma a pokračovala dál: „Od té doby jsem jedla pětkrát denně a příjem kalorií nesměl přesáhnout hodnotu 1 400. Musela jsem se vzdát i klasického mléka, kterým jsem byla zvyklá každé jídlo zapíjet. Nahradila jsem ho ale mandlovým nebo ovesným, zkrátka rostlinným. Ze sladkostí jsem si dovolila kousek hořké čokolády s vysokým obsahem kakaa. A když jsem na chodícím pásu ušla alespoň tři kilometry rychlostí 6,6 kilometrů za hodinu, odměnila jsem se vinným střikem,“ líčí Zdeňka, jak na sebe byla přísná. Ovšem výsledek se dostavil. Za necelého půl roku shodila 10 kilo. Pomohl jí v tom samozřejmě také pohyb.

„Přidala jsem se k dceři a jejímu manželovi na pravidelnou večerní půlhodinovou procházku po vsi. Je osvěžující nadýchat se před spaním čerstvého vzduchu. Jinak jsem pohybu měla vždycky až nad hlavu. Na peďáku jsem studovala tělesnou výchovu, byla tam atletika, gymnastika, tanec, míčové hry, bruslení, lyžování, plavání. Vážila jsem tehdy 52 kilo a měla už dvouletou dceru. Po revoluci přišla éra aerobiku, fitness center, posiloven. Všechno jsem chtěla vyzkoušet, bylo to fajn, tělo nebolelo, bylo rozhýbané a fit. Asi ve čtyřiceti jsem se potkala se spolužákem na místním hřišti, slovo dalo slovo a oba jsme to začali zkoušet s bílým míčkem. Tenis sice dodnes hrát neumím, ale o to více jsem se na kurtu naběhala. Také jsme jako rodina jezdili na koních, na kole, v zimě jsme lyžovali,“ vybavuje si všechny své aktivity sportovkyně, která bývala společenské dítě. Každé léto jezdila na tábor i na dovolenou s rodiči do chatičky.

„Moje maminka vařila typickou českou kuchyni. Svíčková, koprová, rajská, řízky, vepřo, knedlo, zelo, švestkové či borůvkové kynuté knedlíky, lívance, koláče, bábovky. A po ránu ke snídani křupavé houstičky s máslem a džemem. To všechno je moje dětství. Ještě dneska se mi sbíhají sliny na nové brambůrky s tvarohem a okurkovým salátem. Mňam!“ zasnila se příjemná dáma, která prý byla úplně normální holka. Ani hubená, ani tlustá.

Manžel mou hmotnost neřešil

„Přibírat jsem začala ve čtrnácti. Po příchodu do školy se mi v deváté třídě zalíbilo číst Káju Maříka a jíst perníky v čokoládě. Pak mi ale v sedmnácti nečekaně zemřel tatínek a kila šla sama dolů. No, a pár let nato, už je to přesně 41 let, jsem si 30. dubna na čarodějnice stopla svého budoucího manžela a od té doby jsme spolu. Manžel mou postavu neřešil, někteří muži vnímají ženu jako celek a po chvíli už nevědí, co měla na sobě. Naše první dcera, která oslavila čtyřicátiny, se mi narodila ve druháku na vysoké škole. Přibrala jsem tehdy asi 11 kilo, ale potřebovala jsem zápočty z tělesné výchovy, takže hmotnost šla zase brzy do normálu. Kvůli časovému limitu u kraulu na 50 metrů mi pro spolykanou bazénovou vodu nechutnaly ani vanilkové rohlíčky. U druhé dcery to bylo jinak. Učila jsem na základce, byla v relativním klidu a dopřávala jsem si bohaté svačiny a obědy. Tenkrát jsem nabrala 18 kilogramů. Shazovala jsem je pak půl roku,“ vrací se dvojnásobná máma zpět do minulosti. A jak se má dnes?

„Jsem spokojená a cítím se skvěle. Rozhodnutím shodit a tím, že jsem dodržela svoje předsevzetí, jsem se utvrdila v tom, že každý je strůjcem svého štěstí: ‚chtěl bych‘ neznamená nic, zato ‚chci‘ dělá divy. A pro mě jsou tím nejkrásnějším zázrakem má vnoučátka, dva kluci a holčička. Moc ráda se jim věnuju, bydlíme poblíž. V létě se koupeme v bazénu na zahradě a jezdíme na chatičku v Českém ráji. A také pracujeme na zahrádce, máme rovnou dvě. Pěstuju jahody, borůvky, rybíz, máme třešně a jablka a taky mám ráda květiny. Moji zeťové jsou zase praví experti na grilování a umějí připravit výborné hamburgery. Já miluju v troubě zapečený řapíkatý celer s mozzarellou. Je to snadné. Celer pět minut povaříte v osolené vodě, přendáte do zapékací misky, pokladete nakrájenou mozzarellou, osolíte, opepříte, zakápnete olivovým olejem a posypete petrželkou. Pečete ho dozlatova a podáváte třeba s žitným chlebem.“

Pár triků

• Přerušte jídlo vždy cca v polovině! Odložte příbor na minutu až dvě.

• Nedělejte si zásoby potravin. Nebude vás to svádět k přejídání.

• Pořiďte si o číslo menší oblečení. Zabírá to jako dobrá motivace.