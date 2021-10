Pravdu ukázaly svatební fotky, vzpomíná Peter lehčí o 12 kilo

„Pocházím ze Slovenska, z Královského Chlumce. Do České republiky jsem přijel ve svých sedmadvaceti. Zpočátku jsem tady nikoho neznal, a tak jsem se začal věnovat sám sobě. Pravidelně jsem cvičil ve fitku a nejméně jednou týdně jsem si vyrazil zaběhat, to jsem si postavu držel jakžtakž v normě. Jenže moje nová práce v logistice ve Škodovce mě úplně pohltila a na pohyb už jsem neměl dostatek času,“ vzpomíná Peter, který nenápadně nabíral a ani netušil, že už váží 94 kilo.

Nelíbil jsem se sám sobě

„Prohlédl jsem až díky svatebním fotkám. V Čechách jsem potkal fajn holku, kterou jsem si později vzal za ženu. Poznali jsme se přes sociální sítě, po měsíci psaní jsme se setkali a byla to láska na první pohled. Měli jsme pěknou svatbu, všechno se nám vydařilo, tedy až na ty fotky. Když jsem tak na ně koukal, došlo mi, že se sám sobě nelíbím, že jsem na nich nějak moc tlustý. Svěřil jsem se s tím manželce, ta mi ale vůbec nic nevyčítala, milovala mě vždycky takového, jaký jsem. Jen podotkla, že pokud chci shodit, měl bych jíst méně, a hlavně zdravěji. Já jí ale moc nevěřil, tvrdil jsem, že přece stačí, když budu chodit pětkrát týdně cvičit,“ vypravuje mladý muž, který nakonec zjistil, že manželka měla pravdu. Přestože cvičil denně, váha neklesala. Fitness centra se pak na dlouhé měsíce zavřela, a Peter se proto rozhodl běhat.

„Ale tady byl zakopaný pes! Moc jsem to nezvládal, byl jsem zpocený a docházel mi dech... Tenkrát jsem se rozhodl, že ten jídelníček asi opravdu změním. A začínalo mi být jasné, že se v tom moc nevyznám a budu potřebovat výživového poradce. Našel jsem si tedy Aleše Havlíka a bylo to moje druhé nejlepší rozhodnutí v životě. To první byla samozřejmě svatba s mou milovanou polovičkou,“ usmívá se Peter, který se řídí heslem: Nikdy se nevzdávej! A taky to nevzdal. Od poradce se dozvěděl, že má zbytečně moc tuku a jeho metabolický věk je daleko vyšší než ten opravdový.

Nejvíc mi chyběla pizza

„A to mi táhlo teprve na třicítku. Hned jsem si uvědomil, že když to tloustnutí nezastavím, mohl bych za nějakých dvacet let trpět těžkou obezitou a mít velké potíže. A tak jsem se rozhodl dodržovat jídelníček, který mi Aleš doporučil. Vůbec si nehraju na hrdinu a netvrdím, že to bylo jednoduché. Na začátku to bylo fakt těžké, ale časem jsem si zvykl. Nejvíc mi asi chyběla oblíbená pizza a kebab. Pro jistotu jsme s manželkou hned na počátku všechna nezdravá jídla vyhodili a nakoupili podle doporučeného seznamu ta vhodnější. Žena totiž vše dodržovala spolu se mnou a byla mi velkou oporou,“ chválí svou partnerku spokojený manžel, který se s ní střídal i ve vaření. Každý den tak měli čerstvé jídlo.

„Přiznávám, že nejprve jsem měl strašný hlad, potom jsem si ale zvykl rozložit si jídlo na celý den po menších porcích. Taky jsem se naučil snídat a svačit. A kila šla dolů. Cítil jsem to i při běhání, byl jsem stále rychlejší, uběhnul jsem více kilometrů a přestal jsem lapat po dechu. K tomu jsem ještě cvičil venku i doma. Za tři měsíce jsem sundal 12 kilo, a když jsem pak přijel na fotbalový trénink a moji spoluhráči z Ledců mě viděli, hned si všimli, že vypadám líp, že jsem shodil. To jsem byl tehdy na sebe hrdý,“ přiznává nadšený fotbalista, který vyrůstal na Slovensku v bytovce, a sotva se vrátil domů ze školy, šel si hned s kamarády zahrát fotbal.

Chci ještě vyladit „břišáky“

„Na nějaké tloustnutí prostě nebyl čas, i když jsem měl jídlo rád. S rodiči jsem jezdil v zimě i v létě do Vysokých Tater, ty miluju dodneška. Hlavně túry kolem jezer a skal. Proto mám radši léto než zimu, v létě se dá dělat spousta věcí a člověk se nemusí tolik oblékat. Co se týká oblečení, pár nových kousků jsem si samozřejmě pořídil, je ale fakt, že mám nejradši tepláky a mikinu nebo tričko, jsem zkrátka sportovní typ. Snažím se teď ještě něco shodit, protože na břiše nějaký ten tuk zůstal,“ ukazuje Peter, my ale žádnou „pneumatiku“ nevidíme. A to se nám pochlubil, že na začátku léta za hodinu a 26 minut uběhl 14 kilometrů v běžecké soutěži v Průhonickém parku. Bylo pořádné vedro a některé trasy vedly i do kopce.

Pár triků

Méně sacharidů

Zkuste omezit konzumaci prázdných sacharidů, jako jsou chléb, rýže, krekry, či těstoviny, a zařaďte místo nich celozrnné obiloviny.

Více bílkovin

Pomáhají hubnout, snižují podíl tělesného tuku, zvyšují objem svalové hmoty.