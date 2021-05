Manželovi se líbím štíhlá, říká Anděla po shození 24 kilogramů

„Můj manžel je naopak akční a rád jezdí na výlety. Přiznávám se, že se mi s tou mojí postavou moc výletit nechtělo. Navíc jsem vedle něj byla pořád ufuněná. Naštěstí jsem ale neměla kvůli nadváze žádné zdravotní potíže, proto jsem se rozhodla, že s tím něco udělám ještě dřív, než by se mohly objevit,“ říká Anděla, která se nejdřív dala do hubnutí sama. A podařilo se jí shodit z 90 na 78 kilogramů.



„V hlavě jsem to všechno měla! Věděla jsem, co mám asi tak dělat, jak jíst a jak se hýbat, jenom to dodržet. Proto jsem se do toho pustila a začala jídelníčkem. Dříve jsem jedla ráda především chleba a přílohy jako třeba knedlíky. Místo toho jsem si občas vzala kukuřičný chlebík a dneska už si na pečivo ani nevzpomenu. A přílohy jsem zrušila úplně. Taky jsem si vždycky dávala s rodinou koláče, dnes je sice peču dál, ale už je nejím. Místo toho si vezmu bílý jogurt a kousek ovoce. Díky tomu se mi podařilo shodit 12 kilo, jenže pak se váha zastavila, dál už to nešlo. A je fakt, že jsem to i tak trochu vzdala,“ přiznává sympatická dáma, která pracuje na tři směny, takže někdy jí i v noci. Proto se rozhodla, že si najde odbornou pomoc.

„Na Facebooku na mě vyskočila nabídka na výživové poradenství, a tak jsem poznala pana Aleše Havlíka. Musím říct, že mě zrovna nepotěšil. Z výsledků vyšetření jsem se dozvěděla, že můj metabolický věk je daleko vyšší nežli ten skutečný biologický. A tak mi nezbylo než dát na radu odborníka a pokračovat podle jeho doporučení ve zdravém životním stylu. Poradil mi, že musím víc dbát na pitný režim a častěji se hýbat. Vzala jsem si to k srdci a začala víc pít čistou vodu a cvičit. K padesátinám jsem od manžela dostala běžecký pás a doma máme malou posilovnu, kde jsem šestkrát týdně posilovala 45 minut. Výsledky se brzy dostavily a já shodila na 66 kilo. A co mě potěšilo nejvíc, že v těch kilech dole bylo hodně tuku,“ vypráví Anděla, která s váhou nemívala dřív problém, a to ani v dětství.

Neměla jsem šanci tloustnout

„Jako holka jsem byla u nás na vesnici s partou pořád venku. Hráli jsme na schovku, chodili do lesa, jezdili na kole a vůbec mi nedělalo problém jít za kamarádkou pěšky do druhé vesnice. Neměla jsem prostě šanci tloustnout, i když jsem milovala řízky, vepřo knedlo zelo, kynuté buchty a koláče. V dospívání jsem maličko přibrala, ale nikdy jsem neměla nadváhu. Chodila jsem ráda na zábavy, diskotéky, zamilovala jsem se a jídlo jsem pak už vůbec neřešila,“ vzpomíná žena narozená ve znamení Ryb, která svého muže poznala na dovolené na Slovensku a dnes jsou spolu už dvaatřicet let.

„Vdávala jsem se těhotná, ale silná jsem nebyla. Ještě dneska si pamatuju na ty krásné bílé šaty. Manželství se nám vydařilo, máme spolu dva dospělé syny, dokonce jsem už i babičkou malého vnoučka. V těhotenství jsem u prvního syna přibrala 12 kilo, ale po porodu šla hmotnost docela hezky dolů. U mladšího syna jsem přibrala trochu víc, a i když jsem nebyla po porodu tlustá, postava se mi změnila,“ říká maminka a babička, která vychovala dva syny, postavila s manželem dům a dlouhá léta byla pořád v jednom kole, na sebe moc času neměla.

„Když kluci dospěli, už mě tak nepotřebovali, já tím pádem dost zlenivěla. Moc jsem o sebe nedbala, víc jsem jedla a váha šla nahoru. Všiml si toho i manžel, byl ale taktní, nikdy mi nic nevyčítal a spíš mě motivoval. Tahal mě na kolo, do přírody, koupil mi běžecký pás, prostě se mi snažil pomoct,“ pochvaluje si Anděla, která shodila celkem 24 kilo a cítí se báječně.

„Je to poznat i na oblečení, úplně jsem změnila šatník, mívala jsem velikost 44 a dneska klidně obléknu i 36. Koupila jsem si vše, od spodního prádla přes šaty, sukně, trička po kalhoty,“ ukazuje nám svou novou garderobu štíhlá žena a dodává: „Daleko líp se teď hýbu, chodím na procházky s kočárkem a manželovi už nefuním do ucha. Moc rád jezdí na motorce, tak mě vždycky někam vezme s sebou a tam spolu jdeme na procházku. A doma pořád cvičím v naší posilovně a zdravě si vařím. Někdy si dá rodina se mnou, jindy vařím pro sebe a pro ně zvlášť. Třeba jim upeču bábovku, ale já si dám salát.“

Zajímavosti o Anděle Odkud: Horní Cetno (Niměřice)

Věk: 52 let

Výška: 164 cm

Znamení zvěrokruhu: Ryby

Oblíbené motto: „Co tě nezabije, to tě posílí!“

Oblečení: šaty, sukně

Zaměstnání: v kanceláři

Koníčky: příroda, procházky, rodina, kočky

Oblíbené jídlo: losos

Původní hmotnost: 90 kg

Současná hmotnost: 66 kg Za 3 roky shodila 24 kg.

Pár triků

Zvolte semínka

Namísto bílého pečiva jezte celozrnné, které má nižší glykemický index a udržuje krevní cukr v rovnováze.

Svačte pistácie

Obsahují zdravé tuky, než se do nich dostanete, chvilku to trvá, takže mozek „si dřív uvědomí“, že už máte dost.