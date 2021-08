Jsem pořád holka krev a mlíko, říká Katarína po zhubnutí 40 kilo

„Přiznávám, že mi to nebylo úplně příjemné, ale měla jsem kolem sebe samé milé lidi. Nejvíc vzpomínám na babičku, která se o mě starala, důkazem její lásky byla typická slovenská kuchyně. I v dospívání jsem byla oproti stejně starým kamarádkám holka krev a mlíko. A na sebevědomí mi to zrovna nepřidalo. Nový kolektiv na střední škole, ale i další fáze života s sebou přinesly srovnávání se s druhými. Přednosti své ženské postavy jsem nevnímala, nepřišla jsem si krásná. Na druhou stranu mě ale nikdo kvůli pár kilům navíc nešikanoval ani se mi nevysmíval,“ vypravuje Katarína, která zkusila několik „zaručených“ diet, ovšem žádný výsledek jí to nepřineslo.

„Ať jsem dělala cokoliv, nehubla jsem! Pak jsem se během studia na právnické fakultě dostala do stadia, kdy jsem byla opravdu hodně obézní. Po promoci v roce 2011 jsem zažívala dva protichůdné pocity. Radost z úspěšně zakončeného studia a špatný pocit z toho, že vážím nejvíc ve svém životě. Váha mi ve třiadvaceti letech ukazovala 140 kilo a mně došlo, že mám vážný problém. Přála jsem si žít naplno, poznávat krásy světa, jenže k tomu jsem potřebovala mít energii, která mi s obezitou ubývala. Zároveň mi bylo jasné, že když s tím něco neudělám, budu nejen morbidně obézní, ale změní se i moje psychika,“ říká mladá žena.

Následně podstoupila proces, který jí potvrdil, že tělo a duše jsou spojené nádoby. Byla to životní etapa, kdy sama sobě dopřávala neustálou duševní i fyzickou pozornost. A trvala několik let.

Začala jsem naslouchat tělu

„Zkoušela jsem ájurvédu, čínskou medicínu i aromaterapii. Starala jsem se o svůj lymfatický systém a všem bych doporučila suché kartáčování těla pět minut denně. Budete mít krásně hladkou pokožku a váš lymfatický systém začne pracovat, navíc si zvyknete dotýkat se svého těla. Chodila jsem také na masáže, tančila a poslouchala hudbu. Osvojila jsem si návyky, k nimž patří kvalitnější spánek, protože ten je pro pohodu i hubnutí důležitý. Pomáhá také omezit modré světlo z obrazovek a mobilů před usnutím. Důležité je nastavit si správnou výživu, sem patří třeba i zdravější ‚všímavé jedení‘ nebo přerušovaný půst. Radost mi přináší i pravidelný pohyb podle mých tělesných možností a čas strávený v přírodě jako lék pro duši. Báječná je meditace, sprchování studenou vodou, saunování a relaxace,“ doporučuje Katarína s tím, že nejdůležitější je práce s psychikou a vědomím sebehodnoty.

„Několik let jsem objevovala a zkoušela, co mi nejvíc vyhovuje. Upřímně radím každému, aby si našel svou vlastní cestu, nejen slepě někoho následoval. Buďte víc vnímaví k signálům, které k vám vaše tělo vysílá, to, jak se cítíte, je důležitější než nějaké tabulky. Jediným odborníkem na své tělo jsme my sami,“ říká žena narozená ve znamení Vodnáře, které se podařilo shodit 40 kilogramů.

Odbouráme strach z plavek

V současné době se Katarína věnuje osobním konzultacím se ženami, které hledají cestu k sebepřijetí a k osobní transformaci. A kromě toho se zajímá také o módu. A cítí se báječně.

„Jím kvalitní potraviny, chodím na masáže, kosmetiku, nehty. Dneska vážím 102 kilo a objevila jsem svůj osobní styl. Jsem přesvědčená, že každá žena by si měla najít vlastní způsob sebevyjádření a zjistit, co jí padne. Třeba já moc ráda nosím šaty nebo sukně,“ ukazuje nám svůj krásný rozevlátý model. Ovšem v jejím novém životním stylu nemůže chybět ani sport.

„Věřím tomu, že každý z nás má své předpoklady k nějakému druhu sportu, i kdyby to měla být turistika, tanec či třeba aqua aerobik. To všechno mám ráda i já. Je mýtus, že se silnější lidé nehýbají a jsou líní. V Americe na to mají výraz ‚fit and fat‘, což znamená tuční a vitální. A vitální se opravdu cítím. Letos v létě se chystám do Itálie, kde se uskuteční zážitkový pobyt pro ženy, který jsme s kamarádkou vytvořily. Nebude to ale úplně klasický pobyt u moře, protože tam chceme ženám v prostředí plném slunce nabídnout uvolnění a vědomí toho, že není důvod se stydět, pokud mají kila navíc nebo třeba strie. Půjdeme společně na pláž a odbouráme strach z plavek. Budeme si užívat smyslnost a svou přirozenou krásu. Věřím, že až se vrátíme domů, všechny budou vyzařovat nádhernou ženskost.“

Pár triků

Neváhejte a tancujte

Všude, kde to jen trochu jde. Pusťte si doma hudbu, nasaďte sluchátka a aspoň na 30 minut to pořádně roztočte. Kromě toho, že podpoříte spalování, se budete cítit velmi příjemně a žensky.

Uspokojte své chutě

Najděte si nízkokalorická jídla, která vám budou chutnat. To je při dietě hodně důležité, jinak u toho dlouho nevydržíte.