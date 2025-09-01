Hry na přemýšlení, strategii a vědomosti
Přemýšlení nemusí být složité. Jestli nemáte v oblibě šachy, nemusíte si za každou cenu oživovat jejich pravidla. Hrátek, kterými zaujmete děti, když je na chatě ošklivo, ale třeba i při čekání na letišti nebo než začne prohlídka hradu, na kterou máte lístky, je nespočet.
Jestli jste příznivci deskových her, jděte je koupit do dobré prodejny, kde vám hru ukážou a třeba si i s vámi zahrají. Kdybyste nakupovali jen podle obrázku na krabici, mohli byste zbytečně vyhodit peníze – společenské hry stojí běžně kolem tisícikoruny.
Pokud nejste v deskových hrách zběhlí, vsaďte na klasiku: Osadníci z Katanu nebo Carcassonne nabízejí dost možností budovat strategii a nejspíš je budou znát i kamarádi vašich dětí. Proti tomu jsou Monopoly nebo hry na principu Člověče, nezlob se dost nuda.
1. Skrývaný fotbal (pro dva až 6 hráčů, cca od 10 let)
Slovní fotbal asi znáte. Pro starší děti zkuste obtížnější verzi.
První řekne slovo, například kytKA.
Další slovo má začínat slabikou KA.
Druhý si myslí slovo kaŠE. Nahlas ho však neřekne.
Ostatním ho sdělí skrytě, řekne „dětský pokrm“. Třetí si řekne dětský pokrm od KA? To bude kaše. Myslí si tedy další slovo od ŠE nebo SE. Opět ho řekne skrytě, třeba: večerní světlo (šeRO). Tak se pokračuje, dokud někdo neztratí nit. Trestný bod má ten, kdo neví, jak pokračovat, nebo ten, kdo zastavil hru neoprávněně.
Potřebujete: Nic.
Pracovní listy pro zabavení
2. Tři slova (pro čtyři a více hráčů, cca od 10 let)
První si myslí slovo. Tajně ho sdělí druhému. Ten je má pomocí tří slov vysvětlit ostatním. Počítají se i spojky, nelze použít stejný slovní základ.
Příklad. První řekne tiše druhému „poleno“. Druhý řekne nahlas „malý špalek dřeva“. Ostatní hádají. Bod získá ten, kdo uhodne, a zároveň ten, kdo říkal tři slova. Když nikdo neuhodne, bod získá ten, kdo zadával první slovo.
Potřebujete: Nic.
3. Myslím si (pro dva až 8 hráčů, od 6 let)
Jeden si myslí věc (zvíře, osobnost – záleží na předchozí domluvě a úrovni hráčů). Ostatní se ptají tak, aby bylo možné odpovídat ano a ne. Snaží se uhodnout myšlenou věc.
Příklad:
Myslím si zvíře:
– je chlupaté? – ne
– má peří? – ne
– má šupiny? – ano
– je to ryba? – ano
– jíme ji o vánocích? – ano – kapr
Bod má ten, kdo první uhodne, nebo ten, kdo si myslel, když ostatní nevědí.
Potřebujete: Nic.
4. Kdo ví víc (dva hráči nebo dvě dvojice)
Určete si téma, třeba značky aut, a pak střídavě říkejte názvy. Fiat, Škoda, Toyota, Tatra... Když už jeden neví nic dalšího, druhý získá bod. Témata jsou libovolná: knihy, co jsem četl, ptáci, dinosauři, zpěváci, města...
Potřebujete: Nic.
5. Hlavolamy (jeden a více hráčů)
Máte jen jeden hlavolam? Pokuste se mu přijít na kloub společně. Je-li jednoduchý, složte – rozložte jej jako závod na čas. Máte-li hlavolamů víc, udělejte si společné odpoledne, třeba turnaj, kdo jich zvládne vyřešit nejvíc – zapisovat můžete do tabulky jako na sportovních závodech.
Potřebujete: Hlavolamy, stopky, turnajová tabulka.
6. Solitér (jeden hráč)
Z počítače určitě znáte karetní pasiáns. Takových her je víc, zkuste si zahrát jednu jednoduchou s mariášovými kartami. Karty rozložte obrázkem nahoru na osm hromádek po čtyřech. Pak odebírejte dvojice vždy stejné hodnoty – dva svršky, dvě sedmy atd. Vyhrajete, když se vám podaří odebrat všechny karty.
Potřebujete: Karty.
7. Amos (jeden hráč a víc)
Potřebujete 6 kostek s písmeny. Můžete si koupit originál, nebo polepit klasické dřevěné kostky samolepkami. Hodíte všech šest kostek a snažíte se z hozených písmen složit co nejvíc slov, předem se domluvte, jaké slovní druhy a tvary se uznávají. Za každé použité písmeno máte bod. Hrát můžete i sami, jeden proti jednomu nebo třeba dvě dvojice proti sobě. Kostky nejsou nutné, můžete i vylosovat kartičky s písmeny.
Příklad: hodili jste D - I - N - L - E - V
Složit můžete slova len, lev, led, div, Nil, vidle, lid (23 bodů).
Potřebujete: Kostky nebo kartičky s písmeny.
8. Člověče trochu jinak (4 hráči)
Hraje se na plánu jako klasické člověče. Zatímco normálně má jeden hráč zelené, druhý červené, třetí modré a čtvrtý žluté figurky, tady je to jinak. A je to mnohem napínavější.
– Každý má na základně jednu žlutou, jednu zelenou, jednu červenou a jednu modrou.
– Když nasadíte modrou, můžete pak hrát kteroukoliv modrou, která je na hracím plánu. A samozřejmě si vybíráte tu, která se blíží k vašemu domečku.
– Když někdo modrou vyhodí, může ji vrátit komukoli, kdo má zrovna modrou ve hře.
– Když si nachystáte figurku před svůj domeček, může vám s ní ten, kdo má stejnou barvu ve hře, přejet do dalšího kola.
– Vyhrává ten, kdo má v domečku všechny čtyři barvy.
Potřebujete: Herní plán na Člověče, nezlob se, figurky, kostku.
9. Výprava na hrad
Klasická prohlídka hradu nebo zámku nebývá pro děti moc přitažlivá. Připravte (třeba podle internetu) několik otázek, napište je na kartičky a rozdejte mezi sebe. Každý hledá odpověď na přidělené otázky, ale poslouchá i ostatní informace, aby později věděl co nejvíc odpovědí. Po prohlídce si sedněte třeba v zámecké restauraci na zmrzlinu a porovnávejte, co kdo zjistil. Za odpověď na svou otázku počítejte bod, za odpověď na cizí otázku body dva.
Potřebujete: Knihu o navštívené památce nebo internet, tužky, papíry, kartičky s otázkami.
10. Botanická kolem chaty
Nastříhejte pevnější kartičky. Podle atlasu či encyklopedie určete stromy a květiny v okolí vaší chaty. Napište jejich názvy (případně i nějakou zajímavost) na kartičky, předem můžete udělat konkurz na výtvarné pojetí. Lístky pak připevněte ke správné rostlině. Můžete udělat improvizovanou prohlídku, ukazovat svoji botanickou zahradu návštěvám a doplňovat ji o nové rostliny.
Potřebujete: Kartičky, tužky, pastelky, gumy, provázky, atlas rostlin.
11. Hra s příběhem (pro 2 a více hráčů, od 6 let)
První hráč začne příběh jednou větou. Druhý hráč na tuto větu naváže a takto se střídáte, dokud nevytvoříte celý příběh. Hra je ideální pro podporu fantazie a slovní zásoby. Můžete si domluvit i téma (např. dobrodružství, strašidelný dům, zvířecí hrdinové...).
Potřebujete: Nic.
Pohybové hry a taškařice
Jednoduchou pohybovou hru můžete hrát i v chatě, děti dlouho nevydrží jen u přemýšlecích a výtvarných aktivit. Potřebují pohyb, i kdyby to mělo být jen pár dřepů, prolezení oknem nebo sklouznutí po zábradlí. Desítky variací mají třeba schovávačky. Můžete schovávat sami sebe, kartičky, kuličky, písmenka, ze kterých budete později skládat slova. Ve schovávání se střídejte, aby děti nebyly stále v roli toho, kdo si hraje, a vy tím, kdo organizuje.
12. Schovávačky po chatě
– Nastříhejte barevné kartičky a poschovávejte je po chatě. Každá musí být alespoň kouskem vidět, aniž by bylo potřeba otvírat šuplíky a podobně. Na povel všichni začnou hledat. Příště schovává ten, kdo našel nejvíc.
– Udělejte tolik číselných řad, kolik je hráčů. Poschovávejte je ve vedlejší místnosti, ale tak, aby číslo bylo vidět. Hráči začnou hledat a kartičky nosí po jedné na základnu. První musí přinést jedničku, pak dvojku, trojku...
– Na pohled napište, kde je poklad. Pohlednici pak rozstříhejte a dílky poschovávejte. Nechte děti, ať dílky hledají. Když sestaví celý obrázek, mohou se vypravit pro poklad.
Potřebujete: Kartičky, případně věc použitelnou jako poklad.
13. Kdo déle, kdo více
– Jednoduché cviky na koordinaci pohybů: sedněte si do dřepu, předpažte a zavřete oči. Kdo vydrží déle?
– Sedněte si zády ke zdi, jako byste byli na židli, ale židle tam není. Kolena mějte do pravého úhlu.
– Stůjte na jedné noze se zavřenýma očima.
– Zkuste se postavit na hlavu.
– Udělejte co nejhezčí kotrmelec, most.
– Stoupněte si na nízkou stoličku či na schod, předkloňte se, nepokrčujte nohy, dejte ruce co nejníž – měřte si centimetry, které prsty přesahují pod hranou schodu.
Potřebujete: Stopky, pravítko.
14. K a P
Udělejte dva soutěžní týmy. Jedni mají za úkol během pěti minut nashromáždit co nejvíc věcí, jejichž název začíná písmenem K, druhý písmenem P. Pilník, prkénko, pásek, pláštěnku, párátko atd. Vše mohou uložit na postel. Po pěti minutách se sčítá, odměňuje, uklízí.
Potřebujete: Stopky.
15. Překážková dráha
Podlézt pod stolem, překročit stoličku, vyběhnout po schodech a zase dolů, udělat kotrmelec na matraci, skočit pětkrát přes švihadlo, zalézt do spacáku a zase vylézt. Na to vše stačí stopky na měření času a jedna místnost.
Potřebujete: Stopky, překážky.
16. Klacík
Jdete na krátkou procházku, ale protože prší, nechce se vám pustit do honiček a schovávaček? Vyberte si klacík a svěřte ho jednomu z vás. Půjde pár kroků před ostatními a bude se ho snažit nenápadně odhodit. Kdo klacík sebere, mění si s ním místo a schovává příště.
Potřebujete: Klacík.
17. Co se změnilo
Všichni si dobře prohlédnou místnost a pak jdou za dveře. Vedoucí hry zatím v místnosti něco změní – přeřídí hodiny, otočí hrnek, vymění židli za křeslo a podobně. Dovnitř všichni vejdou se zavřenýma očima, na povel začnou hledat změnu. Příště mění ten, kdo si rozdílu všimne jako první.
18. Poslepu!
Zavažte hráčům oči a
– dejte jim ohmatat šišku, minci, lusk, kamínek, ptačí pero. Kdo uhodne, co to je?
– nechte je naplnit krabičku zápalek hlavičkami na jednu stranu, na čas
– nechte je hádat zvuky – poťukání dvěma lžičkami, rozevření zipu, zamíchání karet, škrtnutí, roztržení papíru...
– očichejte, ochutnejte a poznejte: sůl, pepř, kmín, majoránku, skořici, cukr atd.
– postavte co nejvyšší věž z kostek – jako závod, nebo společně.
Potřebujete: Šátky, koření, různé předměty.
19. Dělostřelba
Udělejte si z papíru několik koulí. Můžete jen prostě zmačkat noviny a převázat je nití nebo je natrhejte, namočte, rozmáčejte na kaši a z té pak koule uplácejte a dejte vysušit. Už to samo je zábava, kaši navíc můžete barvit, každý pak má koule svoje.
– Postavte doprostřed místnosti hrnec a snažte se do něj trefit. Házejte třeba i mezi nohama, otočeni zády.
– Házejte si a chytejte, s papírovými koulemi se to dá i v místnosti. Házejte proti sobě, snažte se, aby se koule za letu srazily.
– Poschovávejte koule, kdo jich víc najde, bude mít větší šanci trefit se na cíl.
– Trefujte se do stromu.
– Vyhazujte co nejvýš, nejdál.
Potřebujete: Staré noviny.
20. Sochy (pro 2 a více hráčů, od 5 let)
Jeden z vás je „sochař“, ostatní jsou „sochy“. Sochař si vezme do ruky „kouzelnou hůlku“ (může to být tužka, vařečka, nebo cokoliv, co najdete) a ostatní hráči se po místnosti pohybují a dělají různé pohyby. Když sochař tleskne, ostatní musí na místě „zkamenět“, tedy ztuhnout v poloze, ve které se právě nacházeli. Sochař pak obchází sochy a zkouší, kdo se pohne. Kdo se pohne, vypadává ze hry. Poslední socha se stává sochařem pro další kolo.
Potřebujete: nic
21. Horká brambora (pro 2 a více hráčů, od 4 let)
Sedněte si do kruhu a pusťte si hudbu. Jakmile hudba začne hrát, podávejte si předmět (např. malý polštářek nebo plyšáka), který slouží jako „horká brambora“. Když hudba přestane, ten, kdo má v ruce bramboru, vypadává ze hry. Hrajete, dokud nezůstane jen jeden hráč.
Potřebujete: Hudba, malý polštářek nebo plyšák.
22. Překážková dráha (pro 1 a více hráčů, od 5 let)
Vytvořte překážkovou dráhu z domácích věcí. Můžete prolézt pod stolem, překročit polštáře, slézt ze židle bez použití rukou, skákat přes provaz, a tak dále. Můžete si také stopovat čas, a každý, kdo projde dráhou, si zaznamená svůj čas. Ten, kdo má nejlepší čas, vyhrává.
Potřebujete: Domácí předměty.
Umělecké hrátky
Můžete vzít modelínu a pustit se do tvorby jen tak. Třeba podle encyklopedie plácat dinosaury a pak udělat výstavku. Některé děti ocení, když s tím, co vytvořily, mohou prožít nějaké dobrodružství – udělat loďku z kůry a pak s ní a spolu s vámi běžet třeba kilometr po proudu potoka. A někdy se dají z výtvarných činností udělat třeba i závody.
23. Hrajeme si na...
Vánoce, divadlo, pohádku, modelky, maškarní. Udělejte kostýmy, vymyslete příběh, uspořádejte recepci... Na divadlo pozvěte sousedy, Vánoce si užijte v rodinné pohodě a nezapomeňte na dárky a tradiční zvyky.
Potřebujete: Pastelky, nůžky, papíry, látky, převleky, lepidlo, provázky, rekvizity dle tématu.
24. Co nejvíc obrázků
Soutěží dva týmy – malují na svůj velký balicí papír co nejvíc obrázků různých věcí. Po domluveném čase začněte sčítat: obrázek musí konkurenční družstvo uznat jako oprávněný, věci, které se opakují, vyškrtněte.
Potřebujete: Velké balicí papíry, pastelky, časomíru.
25. Písničková křížovka
Připravte si předem několik písniček, které si s dětmi zahrajete. Z každé vyberte jedno slovo a dětem k němu udělejte nápovědu. Ze slov sestavte křížovku s tajenkou.
Příklad:
Písnička Kdyby tady byla taková panenka, nápověda: co by měla dívka vytvořit bez jehel a nití? Slovo do křížovky: košilenku.
Tajenkou může být tajné heslo, místo, kde je poklad atd.
Potřebujete: Kytaru, tužky, předem připravené křížovky, poklad.
26. Želví závody
Vyrobte si ze skořápky od vlašského ořechu závodní želvu. Na skořápku nalepte nohy, hlavu a ocásek, kolem skořápky dejte dvojitě gumičku, zamotejte do ní kousek zápalky. Když ji opatrně postavíte na startovní čáru, poskočí dopředu. Můžete uspořádat závody.
Potřebujete: rozpůlené skořápky vlašského ořechu, papír, pastelky, lepidlo, gumičku a sirku.
27. Rybaření
Namalujte na karton rybičku, vystřihněte nebo vyřízněte. Na rybku přidělejte z drátku kroužek, aby ji bylo za co chytit. Chytat můžete na prut, na kterém bude háček z drátu nebo zavíracího špendlíku. Opravdový rybářský háček je na hraní dost ostrý.
Potřebujete: Karton, pastelky, nůžky, drátek, lepidlo, prut, provázek, zavírací špendlík.
28. Žárovková rumbakoule
Nastříhejte dárkový papír na malé kousky. Lepidlem (třeba herkules, ale stačí tapetové) lepte papírky v několika vrstvách na skleněnou část žárovky (ale tak, aby kousek přesahoval i na závit). Nikde nesmí zůstat mezera. Nechte dobře zaschnout, ideálně dva až tři dny. Až bude rumbakoule zcela suchá, ťukněte s ní o schod. Sklo se rozbije, papírová vrstva zůstane. Můžete uspořádat koncert, rumbakoule využít jako doprovod.
Potřebujete: Prasklou nebo novou žárovku, dárkový papír, lepidlo, nůžky.
29. Lupiči v galerii
Do místnosti označené jako galerie dejte obraz. Kdo se na něj chce kouknout, musí zaplatit vstupné (třeba kartička, která se hledá na půdě, 5 dřepů, písnička...). Na obraz se mohou hráči dívat, jak chtějí dlouho, nesmějí si však nic malovat. Z galerie jdou do padělatelské dílny, tam na vlastní čtvrtku malují kopii obrazu. Kdo bude mít nejvěrnější?
Potřebujete: Obrázek – originál, čtvrtky, tužky, gumy, pastelky, kartičky na vstupenky.
30. Příšerka z odpadků (pro 1 a více hráčů, od 6 let)
Nasbírejte různé „odpadky“ jako jsou ruličky od toaletního papíru, krabičky, zátky, staré noviny, kelímky od jogurtů a další. Vezměte lepidlo, fixy a nůžky a pusťte se do vytváření příšerek. Z ruliček mohou být ruce, z krabiček tělo a z víček oči. Dejte dětem volnost, ať si vytvoří cokoliv, co je napadne.
Potřebujete: ruličky od toaletního papíru, krabičky, lepidlo, fixy, nůžky
31. Tichá pošta s kreslením (pro 3 a více hráčů, od 6 let)
Udělejte si řadu a dejte každému papír a tužku. První hráč dostane slovo, které má nakreslit. Když je s obrázkem hotový, ukáže ho dalšímu hráči, a ten ho překreslí. A takhle to pokračuje, dokud se nedostanete na konec řady. Poslední hráč pak ukáže svůj obrázek a porovnáváte, jak se liší od toho prvního.
Potřebujete: Papíry, tužky.
Hry na rozvoj kreativity
32. Tvorba příběhu z obrázků
Děti vystříhají z časopisů různé obrázky lidí, zvířat a věcí. Ty pak nalepí na papír a vymyslí příběh, který se na obrázku odehrává. Můžete se střídat po větách, nebo každé dítě může vytvořit svůj vlastní příběh.
Potřebujete: Starší časopisy nebo noviny, nůžky, lepidlo, velký papír (například čtvrtku), fixy nebo pastelky.
33. Slepá mapa
Děti si zavážou oči a hádají, jaký předmět drží v ruce. Je to skvělý způsob, jak rozvíjet hmat a představivost.
Potřebujete: Vázací páska nebo šátek na oči, několik předmětů s různým tvarem a texturou (např. klíč, plyšová hračka, lžíce, kamínek).
Pohybové hry
34. Sochy
Jak na to? Pustíte hudbu a děti tančí. Jakmile hudbu vypnete, musí se okamžitě zastavit a zůstat jako sochy. Kdo se pohne, vypadává ze hry.
Potřebujete: Hudbu.
35. Žabí závod
Děti si stoupnou na start a skáčou jako žáby. Kdo bude v cíli první, vyhrává.
Potřebujete: Určit start a cíl.
Klidné hry
36. Já vidím
Jeden hráč myslí na nějaký předmět a řekne: „Já vidím něco, co začíná na písmeno…“. Ostatní hádají.
Potřebujete: Nic, jen prostor, kde je hodně věcí, ideální je třeba pokoj, auto nebo procházka.
Venkovní hry
37. Lov pokladů
Připravte několik jednoduchých hádanek nebo úkolů, které děti navedou od jednoho místa ke druhému. Na konci je může čekat třeba malá odměna nebo svačina.
Potřebujete: Papír a tužka na hádanky, poklad (například malá sladkost nebo hračka).
38. Škatulata, hejbejte se
Označte několik míst na zemi, například kruhy z křídy a děti se volně pohybují. Když zavoláte „škatulata, hejbejte se“, musí si každé dítě najít nové místo. Je možné postupně ubírat místa, až zůstane jen vítěz.
Potřebujete: Několik předmětů pro vymezení míst, třeba křídu, kusy látky, šátky nebo kamínky.
Tvořivé hry
39. Vymýšlení pohádek
Začněte první větou a každý hráč přidá jednu nebo dvě věty, které pokračují příběh. Můžete vymýšlet příběhy o zvířatech, vesmírných cestách nebo o čemkoliv jiném.
Potřebujete: Nic. Můžete ale použít papír a tužku, abyste si příběh zapsali nebo ho nakreslili.
40. Hraní rolí
Proměňte se v postavy a zahrajte si scény ze života nebo z oblíbených filmů a pohádek. Můžete se stát rytíři, princeznami, piráty nebo třeba kosmonauty.
Potřebujete: Nic. Můžete si ale vzít kostýmy nebo převleky pro lepší atmosféru.
Máte nějaký oblíbený tip, o kterém byste nám rádi řekli? Podělte se s ostatními čtenáři v komentářích.