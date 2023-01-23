náhledy
Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým hitem, stejně jako kočárky pro panenky, kovová stavebnice Merkur nebo později chlupatý Mončičák a céčka. Pojďte se podívat, co děti v Československu nejvíc bavilo.
Podobně jako se kluci prali o plastovou tatrovku, jejich spolužačky ve školce se přetahovaly o kočárek „jako živý“, ve kterém se dala vozit panenka. Ne každá ho totiž mohla mít doma.
Holčičky v Československu na procházce s panenkami v kočárku
Kdepak plast, blikání a zvuky! Hodně hraček se v bývalém Československu vyrábělo ze dřeva.
Nákladní rozkládací vlak a Dědeček automobil - v šedesátých letech bodovaly hračky z národního podniku Tofa Semily i v zahraničí.
Tento archivní snímek je z roku 1959, kdy byla na Národní třídě otevřena v té době největší prodejna hraček.
Houpací kohout, panenky Hamiro, kočárky, plastová tatrovka, nafukovací hračky z podniku Fatra Napajedla a další hračkové hity předlistopadové éry
Loupežníci, Člověče, nezlob se! nebo Kloboučku hop! Mnohé ze starých stolních her znají i dnešní děti, minimálně od svých rodičů.
Ikonické nafukovací hračky podle návrhu Libuše Niklové
Populární bývaly i hračky, které si děti braly do vany. Od těch dnešních se příliš nelišily. Do vody se hodil i oranžový míč, který měl původně sloužit jako pokladnička na mince.
K oblíbeným hračkám pro malé děti patřily cinkací panenky dovážené ze SSSR či stohovatelná housenka od Gumotexu.
Když nákladní auto, tak Tatra. Model vozu kopřivnické značky byl hit.
Legendární igráčci demonstrovali mnoho profesí včetně té policejní....
Dětský diaprojektor DIAX ze sedmdesátých let minulého století
Nejoblíbenější zimní outdoorovou hračkou byly podobně jako dnes boby a kluzáky.
Legendární stavebnice Merkur zabavila už mnoho generací šikovných kluků a holek a oblíbená je dodnes.
Stavebnice Merkur bývala velkým hitem. V posledních letech její sláva opět stoupá, pracovat se s ní mimo jiné učí děti ve školách.
Stavebnice Kombi
Který kluk by nechtěl mít doma autodráhu? A nejinak to měli i dnešní dědové a tátové.
Tradiční fotbálek zabavil kluky, když venku pršelo a maminky je nepustily na hřiště.
Ikonická a nestárnoucí stolní hra Člověče, nezlob se, se dočkala mnoha obměn.
Oblíbené hry na nejen na cesty i na dovolenou...
Monchichi, známý také jako mončičák, byl velmi populární hračkou zejména v osmdesátých letech.
Výroba céček začala již v 60. letech, kdy měla sloužit jako ozdobný prvek k minisukním. To se však příliš neujalo, stejně jako pokus s céčkovými závěsy. Mánie kolem céček jakožto hraček a sběratelského artiklu pak vygradovala v 80. letech.
Rubikova kostka se proslavila po celém světě. Mechanický hlavolam, který v 70. letech vymyslel maďarský sochař, však zvládl složit málokdo.
