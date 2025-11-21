AutotestySledovat další díly na iDNES.tv
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Pamatujete si na doby Československa, nebo je znáte jen z vyprávění? Pojďte si teď spolu s námi zavzpomínat na to, co jsme tehdy jedli a pili, kam jsme si chodili pro sladké i slané speciality a jak...
Mexická herečka a zpěvačka Eiza Gonzalezová má spoustu obdivovatelů a na Instagramu má přes osm milionů sledujících. Její dokonalá krása nedotčená plastickými operacemi nenechá jen tak někoho v...
Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...
Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...
Že by dávalo rozum, aby si světová hvězda našla hvězdu? Mnohdy to tak opravdu bývá. Někdy se však celebrity zamilují do někoho, kdo pro ně pracuje, a je z toho láska jako trám. Podívejte se do naší...
Scientologická církev je stále považována mnoha lidmi za kontroverzní. To si o ní však nemyslí slavné hvězdy, které se k ní rády přidaly. Některým jejich věrnost nevydržela, jiní jako například Tom...
Divadelní šatna plná líčidel je pro Danu Batulkovou, herečku Městských divadel pražských, druhým domovem. A právě líčidla pleť obličeje výrazně zatěžují. I proto se Dana Batulková musí o svou pleť...
Botulotoxin aplikovaný do vrásek na obličeji už je dnes běžnou praxí. Krášlicí a vyhlazující efekt botoxu se však přesouvá i do intimních oblastí. Mezi muži je stále žádanější takzvaný scrotox. Jaké...
Noční odpočinek dodává tělu energii, klid, regeneraci, ale i sílu bojovat proti nemocem. Co můžete dělat, abyste spali kvalitně?
Zapomeňte na polyesterové a akrylové svetry, ve kterých se leda tak zpotíte, ale stejně budete při nižších teplotách mrznout. Na podzim a v zimě vsaďte na hřejivé přírodní materiály, jako jsou vlna a...
Podzim je pro někoho období klidu na knížku a radosti z barevné přírody. Pro jiného ale znamená nesnesitelný čas, kdy přichází únava, nechuť cokoli dělat a deprese. Je podzimní deprese diagnóza, nebo...
Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým...
Střední
60 min
Děti budou z těchto řezů nadšené.
Zní to tak lákavě! Mrknete do knížky o numerologii jmen a zvolíte si takové, které s sebou nese štěstí, hojnost, úspěch… Než se však vydáte na matriku, měla byste vědět, že skutečná proměna nespočívá...
Třicetiletá modelka Anastázie Berthierová si kvůli poprsí prošla už na základní škole drsnou šikanou. Zatímco dříve svá ňadra nenáviděla, dnes je naopak miluje a nechápe, proč si ženy ňadra nechávají...
Kunratická, Česká Lípa
3 890 000 Kč
Žárlivost někdy pocítil každý. Co když ale přeroste únosnou míru a začne ničit váš vztah? Stejně jako je obtížné s ní žít, je těžké se jí zbavit. Poradíme, co v takové situaci dělat.
Nákupy hrají v předvánočním čase hlavní roli. Čeho byste se při nich měli vyvarovat, abyste zbytečně nenaletěli. Pár tipů pro vás máme...