Sklápěčka, igráček i kovová stavebnice. S čím jsme si hráli za socialismu

Kdo z čtenářů a čtenářek prožil dětství v dobách budování socialismu, určitě nezapomněl na ikonické hračky, se kterými trávil čas doma či v mateřské školce. Oblíbené sklápěčky Tatra byly velkým hitem, stejně jako kočárky pro panenky, kovová stavebnice Merkur nebo později chlupatý Mončičák a céčka. Pojďte se podívat, co děti v Československu nejvíc bavilo.
Kdo neměl ikonickou sklápěčku Tatra doma, mohl si s ní pohrát aspoň ve školce. Holčičky v Československu si hrají s panenkami v kočárku. Holčičky v Československu na procházce s panenkami v kočárku Tofa Semily - dřevěné hračky Nákladní rozkládací vlak a Dědeček automobil - novinka n. p. Tofa Semily pro... V roce 1959 byla na Národní třídě otevřena největší prodejna hraček. Legendární nafukovací hračky z podniku Fatra Napajedla Dárkové hity doby předlistopadové – stavebnice Merkur, panenky, kočárky,... Loupežníci, Člověče, nezlob se! nebo Kloboučku hop! Mnohé ze starých stolních... Plastové hračky Libuše Niklové Legendární harmoniková kočka designérky Libuše Niklové Populární bývaly i hračky, které si děti braly do vany. Od těch dnešních se...

