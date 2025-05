Část 1/12

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Partner má dojem, že mu unikáte do snového světa. Chce vás vrátit zpátky na zem – a to je důvod, proč se vás pořád na něco vyptává. Sice vám jeho zájem lichotí, zároveň vám však leze na nervy. Když mu alespoň zhruba nastíníte, co a proč v duchu řešíte, nechá toho.