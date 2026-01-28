Býk
Nejsmyslnější znamení zvěrokruhu s vámi bude obrážet luxusní restaurace a vybírat zážitkové dovolené, ale jakmile spočine v manželství, zpustne nejvíc ze všech. Možná bude stále vypadat k světu a toužit po zážitcích, ale čím blíže domovu to bude, tím lépe.
Býci začínají brzy brát své partnery jako samozřejmost a začnou se s nimi nudit. V lepším případě jim to nevadí, v tom horším se začnou poohlížet po bokovkách. Těm ale zase tolik péče nedají, takže nepředstavují trvalejší ohrožení pro jejich hlavní partnerský vztah. Býci totiž mají rádi své jisté.