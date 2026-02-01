Na počátku února bude na nebi velká převaha souladných hvězdných aspektů nad těmi problémovými – na ty v podstatě vůbec nedojde. Slibný začátek měsíce bude ovšem bohužel trvat jen pár dnů.
Pak se na nebi začnou objevovat konfliktní hvězdné aspekty. A protože jejich hlavním aktérem bude Uran, tedy planeta, která symbolizuje náhlé změny destrukčního, avšak pokrokového charakteru, lze očekávat boření toho starého, zažitého, ale už nefunkčního. Mělo by se tak dít na mnoha frontách života.
Může vás překvapit, že někdo, koho jste už dlouho od vidění znali, má nejen stejné zájmy jako vy, ale i velmi podobné názory. Možná se dokonce zamilujete.