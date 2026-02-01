Rakům budou hvězdy přát, Panny rozhodí chaos. Horoskop na únor pro každé znamení

Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Milan Gelnar
Druhý měsíc nového roku přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co únor přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho využít a čemu se mají snažit předejít.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Na počátku února bude na nebi velká převaha souladných hvězdných aspektů nad těmi problémovými – na ty v podstatě vůbec nedojde. Slibný začátek měsíce bude ovšem bohužel trvat jen pár dnů.

Pak se na nebi začnou objevovat konfliktní hvězdné aspekty. A protože jejich hlavním aktérem bude Uran, tedy planeta, která symbolizuje náhlé změny destrukčního, avšak pokrokového charakteru, lze očekávat boření toho starého, zažitého, ale už nefunkčního. Mělo by se tak dít na mnoha frontách života.

Může vás překvapit, že někdo, koho jste už dlouho od vidění znali, má nejen stejné zájmy jako vy, ale i velmi podobné názory. Možná se dokonce zamilujete.

Ryby

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Jaké byste měli vysvědčení? Otestujte své školní znalosti v 55 otázkách

Ilustrační fotografie

Pamatujete si ještě, co jste se naučili ve škole? Otestujte se v zábavném kvízu a zjistěte, jaké byste dnes dostali vysvědčení. Čeká vás 55 otázek z českého jazyka, matematiky, dějepisu, ale i...

Když mi položí na stůl sto litrů, nebudu mít milence, řekla vyměněná manželka

Podle Ivany mívá její partner občas špatnou náladu, a to ze zvláštního důvodu:...

Nový díl Výměny manželek nás zavedl do rodiny skalního slávisty. Se svérázným tatínkem a dvěma dětmi si musela poradit Veronika. Ivana putovala do domácnosti, kde jsou děti na prvním místě. Náhradní...

Ještě nebyli dospělí, ale už slavní. Neuvěřitelné příběhy mladých talentů

Dnes je zná spousta lidí po celém světě. Známí už ale tito VIP byli v době, kdy...

Úspěšní jsou dnes, ale úspěšní byli i jako náctiletí. Podívejte se do naší galerie na osobnosti, které ukázaly světu, že jsou hvězdy ve chvílích, kdy jejich vrstevníci měli zcela jiné starosti. Patří...

Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti.

Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...

Jsou stejně staré, přesto jiné. Porovnejte slavné herečky

Jsou stejně staré, ale vypadají často, jako kdyby je dělilo několik let. Jen...

Vypadají dnes herečky mladší? Podívejte se do naší galerie na stejně staré slavné ženy. Dříve se mnohdy více líčily, dnes si k mladistvému pomáhají omlazujícími procedurami nebo plastikami. Některé...

Zařaďte božská chia semínka. Jídlu dodají sytost a potřebnou vlákninu

Chia semínka

Jsou zdravá, levná a chutná. Zařaďte je do svého jídelníčku a nebudete litovat! Chia semínka jsou cenným zdrojem vlákniny.

1. února 2026

Láska, která přežila skandály i vzdálenost. Páry, jež všichni odepisovali

Páry, které jsou spolu navzdory všem předpokladům, že spolu nevydrží.

Podívejte se do galerie na páry, které zvládly vztahy na dálku, vzestupy i pády v kariéře nebo románky. Společnost předvídala, že jim to nevydrží, přesto jsou stále spolu a i přes pár skandálů jim to...

1. února 2026

Zůstaňte ještě v zimním režimu. Pleť si zaslouží pořádnou péči

Ilustrační snímek

Náhlé a výrazné změny teplot, mráz i suchý vzduch narušují přirozenou obranyschopnost pleti, umocňují ztrátu vlhkosti a zapříčiňují podráždění. Dopřejte jí proto čas přizpůsobit se ztíženým...

1. února 2026

Pět nádorů, na které v Česku nejčastěji umíráme. Poznejte včas příznaky

Ilustrační fotografie

Rakovina se během života dotkne téměř každé rodiny. V Česku jí onemocní zhruba třetina lidí a u řady pacientů je odhalena až v pokročilém stadiu. Které nádory jsou nejčastější příčinou úmrtí, jaké...

1. února 2026

Rakům budou hvězdy přát, Panny rozhodí chaos. Horoskop na únor pro každé znamení

Premium
Ilustrační fotografie

Druhý měsíc nového roku přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co únor přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho...

1. února 2026

Přišít penis nebylo to nejtěžší, amputace zachráníme i po hodinách. Chirurg vypráví

Premium
Plastické operace lidé často vnímají jen jako prostředek, jak přizpůsobit...

Plastické operace lidé často vnímají jen jako prostředek, jak přizpůsobit tělesné proporce svým individuálním přáním. Podle primáře plastické chirurgie Jiřího Bayera však extrémním zákrokům...

31. ledna 2026

Horoskop pro každé znamení na 6. týden roku 2026

Ilustrační snímek

Jak se nám bude dařit v prvních únorových dnech? Panny, udělejte si něčím radost a odpoutejte se od povinností. I maličkost vám vykouzlí úsměv na tváři. Ryby, pokud děláte práci jen pro výdělek,...

31. ledna 2026

Alergická reakce na lék jako z hororu, žena málem nepřežila

Extrémní stav ženy byl život ohrožující.

Emily McAlisterová z USA hovoří o znovuzrození poté, co se probrala z kómatu po požití léku, na který měla extrémní reakci. Přesto její život zdaleka není tak dokonalý, jako by se mohl zdát. Přežila,...

31. ledna 2026  10:50

Únorový úplněk ve Lvu 2026 otevírá téma autenticity. Přestaňte se skrývat

Úplněk ve Lvu

V neděli 1. února 2026 nás čeká první únorový úplněk, který se tentokrát odehraje v ohnivém a hrdém znamení Lva. Pokud máte pocit, že v posledních dnech vaše emoce připomínají horskou dráhu nebo...

31. ledna 2026

Teplo je základ, který vám ale bude slušet. Na horách vrstvěte

I když je investice do bundy z pravého peří vyšší, několikanásobně se vám...

Na hory si zabalte outfity, které drží krok s počasím i stylem. Přečtěte si, jak chytře vrstvit, kombinovat funkční materiály s elegancí a vytvářet modely, jež obstojí v mrazu i v módním editorialu....

31. ledna 2026

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Tragické nehody českých celebrit. Zranění i smrt během natáčení a vystupování

Osobnosti, se kterými se osud nepáral. A to rovnou na place nebo jevišti.

Osud se s některými slavnými osobnostmi v Česku opravdu nemazlil. Během natáčení či vystupování utrpěly vážná zranění, jiné zaplatily nejvyšší cenu. V naší galerii najdete příběhy infarktů, pádů z...

31. ledna 2026

Trend jménem otužování: Studená voda jako lék, ale ne pro každého

Ilustrační snímek

Otužování a plavání ve studené vodě je poslední roky fenoménem, který má zaručit pevné zdraví. Není však pro každého a nesmíte „přepálit“ start. Poradíme vám, jak na to.

31. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.