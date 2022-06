V období Raka přijdou neklidné časy. Býky čeká láska, Váhy zdravotní komplikace

Dít se toho bude hodně, ale zřejmě nedojde k ničemu zásadnímu. Dost se toho bude řešit na rovině vztahové, dočkat se můžeme mnoha zmatků, nejasností, ale také podrazů i podvodů na straně jedné, ovšem rovněž projevů moudrosti, praktičnosti a pragmatičnosti na straně druhé.

Počátkem července se bohužel situace zhorší. Bude to hodně neklidný a napjatý čas, může se bořit to, co již dlouho stagnovalo a říkalo si o změnu. Na pořadu dnů tak budou mnohé zkoušky a omezení, může docházet k porušování zákonů, pravidel a zákonitostí, hrozí nerozumné myšlení, mluvení i konání.