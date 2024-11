Manipulující Lvi i záludní Štíři. Znamení, která ve vztahu nemile překvapí

Podívejme se na největší manipulátory a někdy i „křiváky“ zvěrokruhu, kteří si ve vztazích umí omotat partnera či partnerku pěkně kolem prstu a ve chvíli, kdy se jim to hodí, naprosto otočit. Jsou to mistři gaslightingu? Možná. Nebo prostě jen sami pořádně nevědí, co chtějí. Na která znamení je dobré si dávat pozor?