Na počátku měsíce budou na nebi panovat velmi dynamické hvězdné aspekty. Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, bude docházet k pozitivnímu narovnávání věcí, a to často i poněkud destrukčním způsobem. To nefunkční bude rozbíjeno a připraví se půda pro nastavení nových vzorců. Zkoušek bude požehnaně, ale převládne to pozitivní.
V polovině měsíce můžeme očekávat výrazné zklidnění. Vítězit by měly pravda, právo a kupodivu i naše vnitřní moudrost. Podaří se dotahovat smysluplné věci do zdárných konců. K tomu budou napomáhat i šťastné náhody. Nastavený trend by měl trvat až do konce měsíce.
Blíženci pocítí na počátku září jako obvykle velký chaos, ale zároveň získají nevídanou schopnost realizovat i ty nejbláznivější nápady. Váhy budou intenzivně hledat harmonii mezi prací a soukromím.