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Raky čekají zkoušky, Štíři si užijí sex. Horoskop na září pro všechna znamení

Milan Gelnar
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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Je tady první měsíc dalšího školního roku, který z hlediska hvězd přináší nové výzvy a příležitosti. V pokračování našeho seriálu horoskopů astrolog Milan Gelnar prozradí, co září 2026 nabídne jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho využít a čemu se snažit předejít.

Na počátku měsíce budou na nebi panovat velmi dynamické hvězdné aspekty. Ač to tak na první pohled nemusí vypadat, bude docházet k pozitivnímu narovnávání věcí, a to často i poněkud destrukčním způsobem. To nefunkční bude rozbíjeno a připraví se půda pro nastavení nových vzorců. Zkoušek bude požehnaně, ale převládne to pozitivní.

V polovině měsíce můžeme očekávat výrazné zklidnění. Vítězit by měly pravda, právo a kupodivu i naše vnitřní moudrost. Podaří se dotahovat smysluplné věci do zdárných konců. K tomu budou napomáhat i šťastné náhody. Nastavený trend by měl trvat až do konce měsíce.

Blíženci pocítí na počátku září jako obvykle velký chaos, ale zároveň získají nevídanou schopnost realizovat i ty nejbláznivější nápady. Váhy budou intenzivně hledat harmonii mezi prací a soukromím.

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