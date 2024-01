V období Vodnáře si polepšíme. Býci budou překvapivě akční, Ryby zažijí tlak

Při vstupu Slunce do znamení Vodnáře se budou na nebi nacházet velmi příznivé hvězdné aspekty. Lze z nich soudit, že se budou podepisovat na vylepšování materiálních a obecně hmotných záležitostí v pozitivním slova smyslu. Bude se nám dařit zachovávat řád a disciplínu, více se bude prosazovat spravedlnost a právo. Potíže mohou být s milostnými úlety.

S přibývajícími dny se však budou věci komplikovat. Možné jsou náhlé destrukční změny karmického charakteru a také sklony k nemoudrému jednání, myšlení a mluvení. Lépe by nám však měla fungovat intuice. To by pak mělo přetrvávat až do konce pobytu Slunce ve znamení Vodnáře.

Berani

Přestože budete disponovat větší schopností rozvahy, nadhledu a uplatňování své vnitřní moudrosti, i tak budou vaše reakce velmi rychlé a názory a postoje jednoznačné, bez nějakých pochybností. Mělo by se vám dařit ve vyjednávání na úřadech a institucích. Dobré bude při tom všem naslouchat své intuici. Ta by vám měla fungovat velmi dobře. Můžete také zažívat větší vnitřní pnutí. Na jedné straně budete chtít věci řešit rázně a bez velkých cavyků a na straně druhé vás bude vaše vnitřní moudrost nabádat ke snaze domluvit se po dobrém. Můžete si připadat jako bojovník, který se musí vypořádat s větším množstvím protivníků.