Přemýšliví realisté s touhou po kráse. Jaké jsou Váhy jako partner i kolega

Milan Gelnar
Znamení Vah je složeno z vnějšího elementu Vzduchu a vnitřního elementu Země. Obecně jsou to lidé, kteří hodně přemýšlejí, mají rádi krásu, harmonii a pokud možno se vyhýbají konfliktům. Přestože jejich představivost je veliká, vždy dokážou stát nohama na zemi a pracovat s realitou.
Díky těmto vlastnostem jsou Váhy ideální kandidáti na diplomaty – to proto, že v každé situaci dovedou najít kompromis. Jejich schopnost hledět na věci ze všech stran je pověstná. Díky ní dokážou vždy zajistit rovnováhu a schůdnou cestu. Obvykle mají vytříbený vkus a nekonfliktní povahu. Bývají milí, družní, atraktivní a rádi navazují kontakty.

Býci se rozhoupou, Váhy zariskují. Podzimní tarotskop pro jednotlivá znamení

Váhy jsou věční hledači pravdy. Nespokojí se jen s jedním pohledem na věc, ale snaží se jich získat co nejvíce. Nerady se k něčemu vyjadřují, dokud se nepřesvědčí, že to nemůže být jinak. To dává tomuto znamení příslovečnou váhavost. Musí si nejprve poskládat celou mozaiku a teprve pak mohou vyslovit jednoznačné stanovisko.

