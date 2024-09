Štíry ovládnou emoce, Lvi využijí své charisma. Jak bude pod nadvládou Vah?

Berani

Vypadá to, že se budete potýkat s problémy nejen zdravotního charakteru, ale také s těmi, které jsou spojené s kariérou či společenským postavením. Je možné, že buď vy sami, nebo váš zaměstnavatel může mít tendenci porušovat smlouvy a dohody, které jste spolu měli. Buďte ve střehu a sami vše raději dodržujte. Dobře by vám měl dělat pobyt v přírodě, snažte se také dopřávat si relaxaci. To by vám mělo pomoci přečkat případné životní komplikace. Ale nemějte strach, neměly by trvat dlouho.

Zdraví: V tomto období můžete pociťovat méně energie, než na jakou jste obvykle zvyklí. V tomto směru to nebudete mít jednoduché. To by se mohlo projevit i nejrůznějšími bolístkami. Naslouchejte svému tělu a dopřejte mu odpočinek.

Vztahy: Možná vás překvapí, že nebude moc těch, kteří vám budou ochotni podat pomocnou ruku, pokud to budete potřebovat. Zřejmě dojde k určité selekci vašich přátel. Bohužel ani doma to tentokrát nebude moc velká pohoda.