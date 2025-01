Na počátku února budou na nebi panovat až extrémně dobré, pozitivní a vítané hvězdné aspekty. To znamená, že by se všeobecně mělo dařit a věci by se měly posouvat kupředu.

Jediný zádrhel, který hvězdy naznačují, budou sklony k nemoudrému myšlení, mluvení i jednání. To by mělo trvat přibližně týden. Pak se věci poněkud zkomplikují a můžeme se dočkat náhlých událostí destrukčního, avšak pokrokového charakteru.