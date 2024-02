V období Ryb vyřešíme problémy z minulosti. Raky čeká sex, Lvi ztratí energii

Na počátku putování Slunce znamením Ryb by mělo být postavení hvězd docela příznivé. Na obloze budou převažovat souladné a vítané hvězdné aspekty. Díky originálním a novátorským nápadům i inspiracím se nám bude dařit nacházet nová řešení starých a dosud trvajících problémů. Také se bude více projevovat naše vnitřní moudrost a nestabilní věci by se měly stabilizovat.

Ani uprostřed putování Slunce znamením Ryb nebude docházet k nějakým zásadním změnám. Před jeho vstupem do následujícího znamení Berana – to znamená do období, kdy začne astronomické jaro – se pak poměry na nebi (a tedy i na zemi) ještě vylepší.