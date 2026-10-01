Celosvětovým tématem pro říjen 2026 je hledání nové rovnováhy. Hvězdy naznačují, že starý svět se hroutí a nový ještě není schopen se realizovat. V našem duálním společenství to znamená silný rozpor mezi touhou obyčejných lidí po míru a realitou mocných s jejich polarizovanými názory. Pravděpodobně půjde o měsíc velkého zastavení a vnitřní revize. Vše nefunkční a předstírané se bude hroutit, aby se uvolnilo místo pro ryzí pravdu. Můžeme očekávat mnohé otřesy, a to z mnoha stran světa.
Co se týká České republiky, zde se tranzity planet budou v říjnu dotýkat přímo našich národních citlivých míst. V závěru října (28. 10.) oslaví náš stát narozeniny. To samo o sobě vždy znamená přirozenou regeneraci. Ale během celého měsíce bude naše společnost konfrontována se svou vlastní historií, nedořešenými kauzami a kolektivním pocitem identity. Bude to čas hluboké inventury národních hodnot. Prověří se naše mezinárodní závazky, ale i schopnost udržet si vnitřní stabilitu a sociální smír.
Pro Panny bude říjen měsícem možné hluboké transformace a uplatnění skrytého potenciálu.
Střelci ho prožijí na vlně příjemného optimismu, dominance a trvalého budování.