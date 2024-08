Raci budou chodit naboso, Lvy potrápí srdce. Období Panny bude plné změn

Berani

Následující dny budou pro vás velmi dynamické. Hvězdy naznačují jak problémy, zkoušky a komplikace, tak také příznivé a souladné podmínky. Vše bude mít souvislost s karmou. Příčiny problémů by se tedy měly nacházet v dávné minulosti. Stagnaci rozhodně nečekejte. Mělo by se vám dařit ve hrách, a to i těch milostných. Zde můžete přijít k nečekaným prožitkům.

Zdraví: Postavení nebeských těles je ve vašem případě docela příjemné. Vypadá to, že byste si neměli na nic stěžovat. Tedy pokud jste v tomto směru konali a konáte moudře. Tělo by vám mělo oplácet zdravím a pohodou.