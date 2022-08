V období Panny nás čekají zkoušky. Býci budou cestovat, Štíři si užijí sex

Znamení Panny se ujme vlády 23. srpna a my bychom se měli v tomto období připravit na to, že budeme nuceni přehodnocovat své názory a představy. To, co je správné, ale přežije bez úhony. Nepředvídatelné a složité situace očekávejte také ve vztazích, a to zejména těch milostných.

Postupně by se situace měla zlepšovat a uprostřed období zasvěceného znamení Panny už budeme schopni chápat, co se děje, a pozitivně to měnit, nebo se alespoň poučit. Na konci období Panny pak budou převládat pozitivní aspekty, byť ty problémové zcela nezmizí.