Počátek listopadu bude ve znamení trvalejší převahy souladných hvězdných aspektů. Všeobecně by se tedy mělo víceméně dařit. Neznamená to však, že by nemohly přijít nějaké problémy. Ve zvýšené míře se budeme setkávat s porušováním zákonů, pravidel, ujednání a zákonitostí, stejně jako s nemoudrým myšlením, mluvením a konáním.
Na konci měsíce budete konfrontováni se svým egem. Může se stát, že i navzdory snahám nepůjdou věci podle vašich představ. To vás bude vytáčet a svou frustraci si můžete chtít vybíjet na svém okolí.