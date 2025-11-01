Blíženci budou pod tlakem, Vodnáři ve víru lásky. Co slibuje horoskop na listopad

Premium

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Milan Gelnar
Je tady předposlední měsíc roku, který přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co listopad přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit, čeho využít a čemu se mají snažit předejít.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Počátek listopadu bude ve znamení trvalejší převahy souladných hvězdných aspektů. Všeobecně by se tedy mělo víceméně dařit. Neznamená to však, že by nemohly přijít nějaké problémy. Ve zvýšené míře se budeme setkávat s porušováním zákonů, pravidel, ujednání a zákonitostí, stejně jako s nemoudrým myšlením, mluvením a konáním.

Na konci měsíce budete konfrontováni se svým egem. Může se stát, že i navzdory snahám nepůjdou věci podle vašich představ. To vás bude vytáčet a svou frustraci si můžete chtít vybíjet na svém okolí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bez fleecové mikiny, ale ne bez přešlapů. Kdo na Hradě zazářil a kdo zklamal

Letošní udílení státních vyznamenání se obešlo bez větších trapasů. Trauma z fleecové mikiny, která se ve Vladislavském sále objevila před jedenácti lety, tak zase můžeme na rok zasunout do...

Už si nejsou podobní. Slavní, kteří se proměnili během pár let

Za jejich proměnami stály plastiky, hubnutí, přibírání ale i obyčejné stárnutí. Podívejte se do naší galerie na světové hvězdy, které už si nejsou podobné. Přesto podle svých slov žijí spokojený...

Z něžné brunetky plastikovou královnou. Farrah Abrahamová proměny miluje

Čtyřiatřicetiletá televizní osobnost Farrah Abrahamová má za sebou tolik plastik, že by v ní kdysi štíhlou brunetku hledal jen málokdo. Prošla řadou proměn, od barvení vlasů přes umělé řasy až po...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Nejstabilnější páry Hollywoodu. Láska, která překonala všechna očekávání

Podle mnohých spolu už dávno neměli být a jejich vztah měl být jen povyražením. Přesto jsou slavné hvězdy stále spolu a světu dokazují, že je jejich láska dostatečně silná. Podívejte se do naší...

Za naše pocity může i nastavení hlavy. Změňte je a zkuste být šťastní

Proč jsou někteří lidé úspěšní a šťastní a na jiné se stále lepí smůla? Zakladatelé neurolingvistického programování tvrdí, že to souvisí s tím, jaké máte nastavení ve své mysli.

1. listopadu 2025

Slavná manželství, která už si málokdo pamatuje

Slavní si vzali slavné, chvíli spolu žili, nakonec přišel rozvod a po desetiletích už se na jejich sňatky téměř zapomnělo. Podívejte se do naší galerie na manželství, která za sebou mají VIP a...

1. listopadu 2025

Rakovina prostaty nebolí. Jak poznat varovné příznaky?

Rakovina prostaty je nejčastější zhoubné onemocnění mužů. V České republice si tuto diagnózu každoročně vyslechne přibližně 8 tisíc mužů a kolem 1 400 z nich na nemoc zemře. Přesto má včas zachycená...

1. listopadu 2025

Blíženci budou pod tlakem, Vodnáři ve víru lásky. Co slibuje horoskop na listopad

Premium

Je tady předposlední měsíc roku, který přináší další výzvy a příležitosti. V pokračování seriálu vám astrolog Milan Gelnar prozradí, co listopad přinese jednotlivým znamením, na co se mohou těšit,...

1. listopadu 2025

Horoskop pro každé znamení na 45. týden roku 2025

Jak se nám bude dařit v podzimních listopadových dnech podle hvězd? Lvi, vy si zažijete spoustu překvapení. Ve středu při úplňku si ale dejte klid. Vodnáři, vás následující týden obdaruje, ovšem...

1. listopadu 2025

Pochutnejte si zdravě a eticky. Tipy, jak oslavit světový den veganství

Právě teď, když podzim hraje všemi barvami a slavíme Dušičky nebo Halloween, můžeme si v kuchyni připomenout další významný den. Věděli jste, že první listopad je už skoro třicet let světovým dnem...

1. listopadu 2025

Fazolový salát s tuňákem a rukolou

Fazolový salát s tuňákem a rukolou
Recept

Střední

20 min

Tento salát můžete podávat k obědu i k večeři a vždy si na něm pochutnáte.

Modelka chce ukázat světu, že plus size je sexy. Nosí upnuté oblečení

Třiatřicetiletá influencerka Julia Sena váží bez mála sto padesát kilogramů. Ačkoli si je vědoma, že už se řadí mezi obézní, stále propaguje kila navíc a říká, že být boubelka je správné. „Nosím sexy...

31. října 2025  11:48

Akutní jaterní poškození může vyvolat jedna jediná tableta, říká profesor Brůha

Premium

To, že játrům neprospívá alkohol, už většinou všichni vědí. Jenže stejně je dokáže ničit také nadměrné množství tuků a cukrů ve stravě. Vede totiž k jejich ztučnění, odborně steatóze. „Tito lidé...

31. října 2025  11:12

Nevíte, co na sebe na Halloween? Inspirujte se u slavných

Halloweenské párty jsou každým rokem propracovanější a slavné hvězdy volí lepší a lepší kostýmy. Podívejte se do naší galerie na výběr z těch nejnovějších. Nechybí krev ani děsivé líčení. V...

31. října 2025  8:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Podzimní trendy diktují pohodlí: kozačky, anglickou kostku i manšestr

Každá sezóna s sebou přináší i změny v šatníku. Nejinak je tomu během podzimu, kdy se ke slovu hlásí zajímavé střihy, kostky a návrat hlásí i manšestr. Jak tyto trendy zařadit do běžného nošení?

31. října 2025

Holistická péče: když pečujete o krásné tělo, ale i mysl

Péče o krásu už dávno nestojí jen na krémech a make-upu. Stále více žen i mužů hledá cestu, jak vypadat dobře a zároveň se tak i cítit. Celostní přístup vychází z myšlenky, že zdravá, zářivá pleť je...

31. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.