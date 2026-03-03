Rak
Lidé narození v tomto znamení jsou bezkonkurenčně nejhorší herci a lháři celého zvěrokruhu. Ještě snad dokážou obelhat někoho cizího, na kom jim nezáleží, ale jak jde o blízkého člověka, zcela selhávají. Prozradí je tón hlasu nebo nervozita.
Průhlednost Raků je dána tím, že oni sami druhým lidem ze zásady spíše věří, než aby byli podezíraví. Nelžou, protože si v skrytu duše myslí, že ani druzí je neobelhávají.
Nechtějí druhým ubližovat lží a jsou z hloubi duše přesvědčeni, že jen upřímnost je cesta. Ke kvalitě, ale také k tomu, aby je vůbec někdo miloval. Takže než by lhali, raději se z komunikace úplně stáhnou. I tak ale budou mít strach, že o vás přišli.
A co Ryby a Štíři? Další vodní znamení jsou na tom podobně. Ryby lžou jen tehdy, pokud je na ně vyvíjen takový nátlak, že by se pod tíhou konfrontace začaly hroutit. Vypálená lež je pak lepší než vysvětlovat pravdu. Štíři lžou poměrně často a docela to umí, většinou si tím chrání svůj názor a integritu. A to i ve chvíli, kdy obhajují něco neobhajitelného. V tom se jejich zatvrzelost podobá dubové beraní hlavě. Pravdu z nich pak už nikdy nevypáčíte.