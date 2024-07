V období Lva nás čekají cesty a změny. Ryby si užijí sex, Střelci romantiku

Berani

Následující dny budete nejspíš pociťovat nechuť pustit se do čehokoli náročného a odpovědného, i když k tomu budete mít dostatek energie. Budete ovšem mít chuť se bavit. Navíc se vždy objeví někdo, kdo vám poskytne inspiraci, tak budete mít parťáka či partnerku pro své touhy. Musíte se však vždy nějak přizpůsobit svému okolí, jinak se dostanete do konfliktu. Rozumné bude nepřehánět to s prací, zkuste více odpočívat a relaxovat.

Zdraví: Současnost by vás měla zastihnout ve velmi dobrém zdravotním stavu i kondici. Ti, co se budou zabývat stravováním a výživou, se mohou rozhodnout pro letní očistu těla, půst či orientaci na převážně vegetariánskou stravu.