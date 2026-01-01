Na počátku ledna bude postavení hvězd velmi příjemné. Převažovat by měly souladné a vítané hvězdné aspekty nad těmi konfliktními. Ty problémové by se navíc mohly projevovat nepodstatným způsobem. Příjemné je, že převaha souladných hvězdných aspektů bude nejen trvalá, ale především postupem času v rámci celého světa ještě zesílí.
Pro Česko by to ale tak příjemné být nemuselo. Zpočátku to sice bude vypadat na zlepšení situace, ale postupem času to z pohledu hvězd může být spíše dramatické. Pravděpodobné jsou transformační události, kdy se mnohé může zásadně měnit, avšak lze očekávat, že budeme svědky také nějakých podvodů, porušování pravidel, zákonů a dohod, které se budou buď dít, nebo vyplují na povrch. To se bude týkat zejména období okolo poloviny ledna. Na konci měsíce by mohlo nastat mírné zklidnění.
Na konci ledna se můžete projevovat poněkud sebestředně. V případě, že se s někým dostanete do sporu, nebudete ochotni přistoupit na kompromis. Naopak – půjdete si tvrdě za svým.
Kozorozi
Berani
Zdá se, že nemíníte nic ponechávat náhodě. Hvězdy vám v lednu slibují erotická dobrodružství, takže váš vstup do nového roku by mohl být poněkud divočejší. Na jedné straně se můžete těšit na množství milostných příležitostí, na druhou vám hrozí sklony ke zbrklosti a unáhlenosti.