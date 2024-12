Turbulence pod nadvládou Kozoroha: Blížence čeká láska, Střelce potrápí žaludek

Berani

Jste-li sportovně zaměření, můžete zaznamenat úspěchy v soutěživých a hravých aktivitách. Budete u toho zažívat spoustu příjemných pocitů. V profesních záležitostech to ale může docela skřípat, zejména budete-li nastavení ve smyslu – co na srdci, to na jazyku. Proto než se vyjádříte, bude rozumné vše si dopředu řádně rozmýšlet. Naštěstí vám bude získávat body vaše schopnost rychle a dobře vyřešit jakýkoli problém, kde je potřeba nasadit fyzickou sílu a schopnost konat prakticky či pragmaticky.

Zdraví: Energie z vás bude doslova sršet. Nebudete mít také daleko od nápadů k činům. Možná se rozhodnete vylepšit svou kondici a pod stromeček si necháte nadělit, nebo si sami nadělíte, permanentku do fitka.

Vztahy: Budete pociťovat větší vnitřní sílu, což by se mělo projevit jako zvýšené charisma. Na to obvykle vstřícně reaguje opačné pohlaví. Můžete se tak nadít zamilovanosti a věcí spojených s prožívanou sexualitou.