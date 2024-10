Dítě ve znamení Vah bývá poslušné a milé. Nesnáší, když se musí rozhodnout

Část 1/4

Potomek ve Vahách Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Vah (22. 9. – 22. 10.).

Není proto divu, že se malá Váha nikdy nedokáže rozhodnout. Tento proces je pro ni velmi obtížný. Díky svému specifickému vnímání světa neustále vidí všechny možnosti, jež se jí naskýtají. Na rozdíl třeba od Beranů, kteří vidí jen jednu možnost a za tou se vydávají, Váhy vidí bezpočet variant.

Má-li Váha možnost výběru mezi několika lákavými příležitostmi, dostane se snadno do stresu, protože nebude vědět, pro co se má rozhodnout. Nesnáší také, když se musí rozhodovat rychle. To je pro ni úplný očistec.

Dítě narozené ve znamení Vah bývá poslušné, ale náročné, neboť je rádo ve středu pozornosti. Po svých rodičích neustále vyžaduje pochopení, ocenění a uznání. Malé Váhy jsou obvykle velmi hezké, milé a jemné děti se sklonem k umění, hudbě a kráse.