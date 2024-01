Dítě Kozoroh je ctižádostivé a neústupné, od rodičů vyžaduje hlavně respekt

Často se stává, že už jako miminko má malý Kozoroh ve tváři výraz dědečka či babičky. Naštěstí je to tak, že sice v mládí vypadají poněkud staře, ale ve vyšším věku se to otočí a oni působí velmi mladistvě. Znamení Kozoroha totiž vládne Saturn a ten z mytologie ovládá čas. Umí jej i zpomalit a proto také malí Kozorohové, často působí zpomaleně.

Potomek v Kozorohu Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Kozoroha (22. 12. – 20. 1.).

O Saturnu se v astrologii traduje, že je to přísný, ale spravedlivý učitel, který vyžaduje řád a disciplínu. A to jsou témata, kterými Kozoroh celý život žije. Díky tomu Kozorozi, ač jsou pomalejší než ostatní znamení, mohou být u svého cíle dříve než ti druzí.

Dítě narozené v tomto znamení většinou není tak živé, veselé a bezstarostné jako jeho vrstevníci. Malý Kozoroh si dělá starosti a snaží se, aby všechno co činí, říká a o čem přemýšlí mělo nějaký smysl a k něčemu vedlo. Vyžaduje od ostatních respekt. Rodiče tak často mohou mít nepříjemný pocit z předčasné zralosti svého potomka.

Malý Kozoroh má v sobě hluboce zakořeněn a zabudován řád, disciplínu a také velikou ctižádost. Je velmi cílevědomý, ale příliš se nevyjadřuje. Není dramatický a nevzteká se. Nicméně pokud si postaví hlavu, tak na svém trvá tak dlouho, dokud rodič neustoupí. Je velmi trpělivý.

Navenek se sice zejména v mladším věku bude projevovat trošku slabě, bude asi častěji nemocný, bude se méně smát, ale pro co se rozhodne, to se mu povede a možná dřív než ostatním.

Je to proto, že Kozoroh vše pečlivě promýšlí, studuje a plánuje. I když druzí jsou rychlejší, on ví, kde jsou záludnost, o které ti druzí zakopnou, které je zdrží a také ví, jak je překonat. Ve hrách si nejraději hraje na dospělé.

Malý Kozoroh často dává přednost před hraním si s dětmi pobytu doma s dospělými, kde jim mlčky naslouchá. Je to proto, že miluje svůj domov, ale také se od dospělých učí, aby až vyroste mohl vystoupat k vedoucím pozicím, ke kterým přirozeně tíhne.

Má také smysl pro zodpovědnost. Škola tak pro něj není velkou zátěží. Bývá sice pomalejší a déle mu trvá, než pochopí, co se po něm chce, neohromuje inteligencí, ale odpovědně, důkladně a pečlivě koná své povinnosti.

Když malému Kozorohovi jasně a srozumitelně vysvětlíte, co po něm chcete, je velká pravděpodobnost, že to pečlivě a bezchybně udělá. Ve škole bude sice pečlivý a spolehlivý, ale jeho projev nebude brilantní. Je to tím, že ho svazuje vnitřní odpovědnost, aby to bylo opravdu správně a že mu často chybí sebedůvěra. Navíc kvůli tomu, že tráví tolik času mezi dospělými, se neumí moc pohybovat v kolektivu stejně starých dětí.

Malý Kozoroh nemívá moc kamarádů. Na to je příliš opatrný a hned tak s někým se nespřátelí. Vztahům přikládá velký význam a k tomu, aby se někomu otevřel, potřebuje opravdu vyzrálého parťáka.