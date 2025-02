Váhy se zamilují, Ryby podlehnou svodům. Co slibují hvězdy na měsíc březen

Počátek března bude ve znamení vyrovnaných poměrů souladných i problémových, tedy konfliktních hvězdných aspektů. Na obou stranách spektra se toho bude hodně dít. Můžeme se dočkat náhlých destrukčních změn, ovšem spíše pokrokového charakteru.

V polovině března i na konci měsíce se bude více prosazovat pravda a spravedlnost, ale také se bude zvyšovat agresivita těch, na které budou změny dopadat a kteří se budou snažit porušovat pravidla a zákony.

To, co bylo výše uvedeno platí pro celý svět. Pro Českou republiku to však platit nebude. Zde bude po celý měsíc březen docházet k velkým tlakům a budeme zažívat karmické situace z dávné minulosti.