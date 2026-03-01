Na počátku března bude na nebi velká převaha problémových a konfliktních hvězdných aspektů. Můžeme se tak dočkat mnoha karambolů, které by však měly mít spíše pomíjivý charakter. Týkat se budou především vztahů, a to zejména milostných, ale také nejrůznějších podrazů a podvodů.
Do poloviny měsíce to bude na nebi vypadat jako na houpačce – chvíli převaha aspektů problémových a pak zase pozitivních. Na žádná dramata to však nevypadá. Na konci března budou převažovat souladné a vítané hvězdné aspekty.
Počátkem měsíce budete pro ostatní dost problematicky stravitelní. Vaše bystrá mysl může být až příliš zaměřená na chyby a nedostatky, zejména těch ostatních. Zkuste trochu krotit svou přehnanou kritičnost, kterou pravděpodobně ostatním pěkně polezete na nervy.
Panny
Výše uvedené bude platit v rámci celého světa. V České republice se budou opakovat transformační procesy, obdobné jako ve třicátých letech minulého století. Chvílemi budou hrany konfliktů zaoblenější, jindy zase ostřejší. Jednoduché to nebude a záleží na každém z nás, jak si to sami v sobě nastavíme.
Berani
Na počátku března si dávejte pozor na možné nedodržování slibů či dohod, jež by se vás mělo týkat více než jindy. Nosíte-li v hlavě nějaké plány, zřejmě nastal správný čas na jejich realizaci. Pociťovat byste měli nejen nárůst energie, ale také chuť se do něčeho nového pustit. A bude se vám dařit.