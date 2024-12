Část 1/12

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Akční nálada vás neopustí. A to přesto, že se pokusíte zařídit takřka nemožné, jen abyste do nového roku vykročili bez restů. Hezký pokus, jenže podceníte skutečnost, že blízcí ani kolegové se nemíní honit. Párkrát narazíte na neochotu a dojde vám, že to přeháníte.