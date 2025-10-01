Počátek října by měl být ve světě z hlediska hvězd celkem vyrovnaný. Převažují sice souladné a vítané hvězdné aspekty, nicméně je zde i docela velké množství problémových aspektů. Nejsou sice silné, ale týkají se porušování zákonů, pravidel, zákonitostí, nerozumného myšlení, mluvení i konání a také bojů mocných mezi sebou i se všemi ostatními.
V polovině měsíce by už měla být situace klidnější, ovšem opět se budou objevovat podvody, podrazy a sklony k nemoudrým aktivitám. Na konci měsíce se věci poněkud vyhrotí a budeme svědky pomyslného i skutečného boje dobra se zlem.
V rámci České republiky to nebude vůbec jednoduché. Podle toho, že jsou do procesu dění zapojeny „lunární uzly“, lze soudit, že jako stát zopakujeme něco ze své dávné minulosti. Mělo by to odpovídat 40. rokům minulého století. Dá se ale očekávat, že díky poučení z událostí ve zmiňovaných letech vyřešíme nyní vše lépe.
Na konci měsíce zřejmě budete pod větším tlakem. Vzhledem k tomu, že vaše citlivost bude možná až extrémně zvýšená, vše budete prožívat velmi intenzivně.