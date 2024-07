Potřebuje pocit bezpečí, něhu a povzbuzení. Jak vychovávat malého Raka

Vnitřní vzduch vydatně čeří a promíchává jeho vnější citlivost, díky tomu si malý Ráček dokáže pod sebemenším vnějším impulsem vnitřně představit různá ohrožení a nebezpečí, která číhají na každém kroku. Proto také má na sobě krunýř, kterým se snaží před vnějšími zraněními ochránit.

Děti narozené ve znamení Raka bývají až příliš závislé na svých rodičích. Vyžadují po nich velkou dávku podpory a ochrany. Nejtěžší pro ně je vybudovat si na nich nezávislost. V ochranné atmosféře rodiny se cítí být silní a velmi touží po projevování citů.

Potomek v Raku Každý měsíc vám přinášíme charakteristiku jednotlivých znamení z pohledu rodiče. Tentokrát jsme se zaměřili na děti narozené ve znamení Raka (22. 6. – 22. 7.).

Vládcem znamení Raka je Luna. Stejně jako je ona proměnlivá, stejně proměnlivá bývá i nálada malého Ráčka. Uvědomíte-li si, jak záhadně a snivě působí na nebi měsíc, pochopíte, proč malý Rak neustále vypadá jako by snil nebo jako by byl v nějakém jiném světě. A on v něm velmi často opravdu je. Je schovaný v bezpečí svého krásného a bezpečného světa, kam smí pouze upřímná, ochranitelská láska, mazlení a jistota.

Raci milují osobní kontakt a teplo lidského dotyku. také mají bezmezně rádi svůj domov, který je pro ně vlastně druhým ochranným krunýřem, kde se schovávají před nástrahami podivného světa.

Rak ten krunýř moc potřebuje. Pozor, dotýkat by se jej měl jen někdo, ke komu cítí důvěru. V opačném případě, jsou takové dotyky pro malého Ráčka krajně nepříjemné. Je totiž vnitřně velmi zranitelný. Navíc mívá obvykle výtečnou paměť a každé zranění a křivdu si pamatuje velmi dlouho, ne-li do smrti.

V bezpečí vlastního domova dokáže být malý Rak velmi trpělivé, klidné, mírné a milé stvoření. Bezmezná důvěra, se kterou hledí na své rodiče, způsobuje, že mají sklon jej rozmazlovat.

Malý Ráček se ve své potřebě bezpečí stává také přičinlivým sběratelem, a to zejména korunek. Nedělá to proto, že by byl lakomý, ale proto, aby měl jistotu, kdyby náhodou. Když už opravdu nikdo nic nemá, tak Ráček jistě ještě někde nějakou tajnou skrýš s rezervou.