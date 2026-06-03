Býk
Lidé narození v tomto znamení se se svou maskou klidu a moudrosti velmi často i ztotožňují. Milují chvíle, kdy jsou v pohodě. Jsou rádi sami se sebou spokojeni. Takže jejich masky jsou uvěřitelné, velmi charismatické a takového Býka vážně chcete.
Jenže když pak ten samý Býk přijde domů, někdy naprosto odpadne a stane se z něj protivný morous. Narazí-li na dno svých sil, často to končí i zdravotním problémem nebo vyhořením.
Býci jsou skvělí diplomaté a ideální vyjednavači do konfliktních vztahů. Pokud v nich nejsou nijak citově zainteresováni, tak s přesností chirurga rozpitvají a sešijí i to, co se zdálo navždy ztraceno.