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Usměvaví pohodáři, silní vůdci? Tato znamení skrývají své pravé já za masku

Renata Petříčková
Někteří lidé nosí masky pro zábavu, jiní, aby přežili. Jsou totiž hodně zranitelní nebo vnitřně unavení, a potřebují se tak chránit před okolím. Mohou se tak vyhýbat problémům nebo zařídit, aby kolem nich vznikla pohodová aura a oni nemuseli žít se svou vlastní bolestí. Která znamení mají k maskování největší sklony?
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Ilustrační snímek

Býk

Lidé narození v tomto znamení se se svou maskou klidu a moudrosti velmi často i ztotožňují. Milují chvíle, kdy jsou v pohodě. Jsou rádi sami se sebou spokojeni. Takže jejich masky jsou uvěřitelné, velmi charismatické a takového Býka vážně chcete.

Jenže když pak ten samý Býk přijde domů, někdy naprosto odpadne a stane se z něj protivný morous. Narazí-li na dno svých sil, často to končí i zdravotním problémem nebo vyhořením.

Horoskopy

Býci jsou skvělí diplomaté a ideální vyjednavači do konfliktních vztahů. Pokud v nich nejsou nijak citově zainteresováni, tak s přesností chirurga rozpitvají a sešijí i to, co se zdálo navždy ztraceno.



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