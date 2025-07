Týden začíná a hvězdy vašemu znamení mohou pomoci k tomu, abyste následující dny nejen zvládli, ale také si je užili, případně se vyvarovali rozhodnutí, která by se vám nemusela vyplatit. Co vás čeká?

Slunce je lékem na chmury, ale tak jako může být dobrý sluha, někdy se ozve i coby zlý pán. A to je namístě odvrátit zrak nebo nasadit sluneční brýle! Máte minimálně jedny v kabelce? Letos frčí retro...

Nádory dětí jsou často smrtelnější než ty, které postihují dospělé, říká onkolog

Premium

Svůj život zasvětil dětské medicíně a hematoonkologii, která během pětačtyřiceti let prošla ohromným rozvojem. „Na přelomu 70. a 80. let, kdy jsem se do dětské hematologie pustil, jsme dokázali...