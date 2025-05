Část 1/12

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Pustíte se do věcí, které jsou vám obvykle protivné. Někteří jedinci si to vyloží tak, že uděláte vše, co chtějí. Jsou na omylu. Patrně mezi nimi bude také bývalá láska nebo někdejší kolega a požádá vás o laskavost. Slíbíte, že se pokusíte, ale hned vám to vyšumí z hlavy.