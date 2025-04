Část 1/12

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Jarní únava se vytratí a vrátí se vám radost ze života. Dokonce se pustíte do věcí, které jste odkládali. Miláčkovi se bohužel tak dobře nepovede a vše mu padá z rukou. Raději si ho nevšímejte a nevtipkujte. Ve vzteku by mohl říct něco, co by vás oba mrzelo.