Ryby 21. 2. – 20. 3.

Nadšeně se pustíte do realizace toho, co jste si usmysleli. Základ je dobrý, jen jste patrně podcenili detaily, které však můžou znesnadnit či prodloužit celou akci. Nicméně by byla škoda, abyste předčasně rezignovali. I když to není váš styl, zkuste požádat o pomoc příbuzné.