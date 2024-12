Večírky pořádané na oslavu končícího roku jsou se svým formálním a koktejlovým dress codem ideální příležitostí doslova se blýsknout. Sofistikovaný zlatý a stříbrný look doplňte kabelkou a botami v...

Příběh Lindy: Manžel flirtuje s každou ženou v okolí, už toho mám dost

Když jsme se nastěhovali do našeho nového bytu, myslela jsem si, že nám začíná nejlepší období života. Konečně ve svém, navíc v krásné čtvrti plné sympatických lidí, kousek do práce i do přírody,...