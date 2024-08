Týdenní horoskop pro všechna znamení od 5. do 11. srpna

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Probíráním detailů ze soukromí přivádíte příbuzné nebo kolegy do rozpaků, protože to považují za příliš důvěrné téma. To je patrně důvod, proč se vás občas straní. Ani omíláním historek z dovolené si přízeň nezískáte. Snažte se spíš projevit zájem o jejich prožitky či starosti.