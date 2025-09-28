Uvázat se k životu ve dvou a mít toho druhého jako středobod vesmíru není pro každého vysněnou životní metou. Je tu přece tolik jiných věcí! Mnohdy to ale neznamená, že by partner byl pro zmíněného člověka nějak méněcenný. Jen to to zkrátka mají trochu jinak.
|
Věrní Býci i naivní Ryby. Pět znamení, která si vás zamilují a nikdy nepustí
Zkusme se na to podívat a rozeznat, kdy jde o partnerský problém a kdy je to jen charakteristická vlastnost určitého znamení. A také se koukneme na to, koho ničí rutina a kdo se nechává smýkat emocemi. Budete překvapeni, nebo tušíte, o koho se jedná?