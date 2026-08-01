Srpen vypadá z hlediska hvězd a světového dění opravdu velmi zajímavě a nadějně. Hvězdné aspekty naznačují náhlé události destrukčního, avšak pokrokového duchovního charakteru, které se budou prosazovat silou. Je možné, že by mohlo dojít k nějaké zásadní události, která způsobí, že se lidem vyjeví něco, co dosud neviděli, a probudí jejich vnitřní moudrost. To by se mělo týkat celého světa.
Co se týká České republiky, zde lze očekávat velmi turbulentní dění, jež bude vyvolávat potřebu hluboké proměny současné identity a sebevnímání národa. Vypadá to, že stará klišé o malé zemičce v područí velmocí se budou hroutit a zrodí se silná potřeba nové sebeúcty a suverenity.
Uprostřed měsíce si Býci dejte pozor na své „zabýčené“ projevy. Lvi v širší společnosti úspěšně zazáří a získají si klíčové lidi.