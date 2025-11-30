Na počátku prosince bude na nebi velká převaha souladných hvězdných aspektů nad těmi problémovými – těch bude minimum. Celkově by se tedy světu mělo dařit.
Bohužel v průběhu dalších dnů se situace na nebi bude zhoršovat, a můžeme tak zažívat nejrůznější tlaky, zádrhely a konflikty, které budou mít karmický charakter – jejich příčiny budou sahat do dávné minulosti. Zvládnuty mohou být za použití mocenských prostředků.
Uprostřed prosince se můžete ocitnout ve smyslnějším období. Ke slovu se budou intenzivněji dostávat vaše chuťové pohárky, ale odrazí se to také v dalších oblastech života včetně erotiky.