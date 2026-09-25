Beran Nové zážitky i začátky
Tento podzim vám přinese nutkavou touhu něco nového zažít, v něčem se zlepšit, nebo zpřeházet svůj život a zařídit si ho podle svého.
Vztahy: Co takhle se přestěhovat, uspořádat svatbu nebo koupit chalupu? Podnikněte něco, co váš vztah utuží. Single Berani mají velkou šanci najít lásku, která jim vydrží dlouhé roky.
Práce: Rebelskou energii nových začátků je nutno porovnat s vašimi možnostmi do budoucna, aby ty nové začátky byly udržitelné. Změna práce? Klidně, mohlo by to vyjít!
Zdraví: Výrazně vám pomůže se do něčeho pustit. Do změny životního stylu nebo do řešení něčeho, co dlouho odkládáte. Tělo vám na podzim jasně řekne, co potřebuje. Poslechněte ho.