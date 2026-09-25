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Váhy čeká láska, Býci zpomalí. Velký podzimní horoskop pro všechna znamení

Renata Petříčková
Podzim je tady se svou melancholickou náladou, zklidněním, teplými ponožkami a krátkými dny. Budeme mít více času na přemýšlení, tak nechme horoskop nahlédnout do nitra duší jednotlivých znamení. Co vás čeká před koncem roku v oblasti zdraví, vztahů i kariéry?
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Ilustrační snímek

Beran Nové zážitky i začátky

Tento podzim vám přinese nutkavou touhu něco nového zažít, v něčem se zlepšit, nebo zpřeházet svůj život a zařídit si ho podle svého.

Vztahy: Co takhle se přestěhovat, uspořádat svatbu nebo koupit chalupu? Podnikněte něco, co váš vztah utuží. Single Berani mají velkou šanci najít lásku, která jim vydrží dlouhé roky.

Horoskopy

Práce: Rebelskou energii nových začátků je nutno porovnat s vašimi možnostmi do budoucna, aby ty nové začátky byly udržitelné. Změna práce? Klidně, mohlo by to vyjít!

Zdraví: Výrazně vám pomůže se do něčeho pustit. Do změny životního stylu nebo do řešení něčeho, co dlouho odkládáte. Tělo vám na podzim jasně řekne, co potřebuje. Poslechněte ho.



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vydáno 24. září 2026

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