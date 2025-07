Chcete mít po svém boku spolehlivého partnera, se kterým se nemusíte obávat o svou budoucnost? Astrologie naznačuje tři adepty, se kterými by to mohlo klapnout. Postarají se o rodinu, neutečou pro prvním problému a přinesou do společné kasy nejvíce finančních prostředků. Někdy to ovšem nebude zadarmo, jak už to tak bývá.