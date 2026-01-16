Beran: Impulzivní utrácení
Beran a šetření? To je skoro jako oheň a voda. Berani jsou známí svou impulzivitou, a to se bohužel týká i peněz. Když si něco zamanou, chtějí to hned – a limit platební karty jim v tom nijak nebrání. Nejsou to lidé, kteří by si vedli sešitek s příjmy a výdaji nebo plánovali měsíční rozpočet. Spíš jdou po pocitu a často si říkají: „Jednou se žije, tak proč si to neužít?“
Problém je, že pak přijde konec měsíce a Berani zjistí, že jsou v lepším případě na nule a lepší to hned tak nebude. Pokud ovšem dokážou svou energii směřovat do vydělávání peněz místo jejich utrácení, mohou být velmi úspěšní. Šetření jim půjde lépe, když si stanoví jasný cíl – třeba dovolenou nebo nové auto. Bez motivace je to pro ně téměř nemožné.