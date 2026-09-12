Kdo snadno odpouští, nemusí to tak dělat jen z dobrého srdce, ale také například ze strachu, že o toho druhého přijde a zůstane sám. Štípat na sobě dříví nechají v podstatě zástupci všech znamení ve chvíli, kdy jako děti nezažívali bezpečí v rodině a naučili se rozeznávat nálady druhých lidí, aby včas přizpůsobili své chování. Nic nebolí tak jako zrada od nejbližšího. Někoho natolik, že raději spolkne svou důstojnost i logiku věci a „odpustí“.
Která znamení jsou nesmlouvavá a neplatí na ně žádné „promiň, už to neudělám“?
Prudký Štír
Štíři mají v tomto směru asi nejprudší povahu. Dostanou se do varu už ve chvíli, kdy to na ně začnete zkoušet. Prokouknou vás dřív než dovymyslíte svou lež do detailů. Jenže v tu chvíli už jste u nich dávno ztratili kredit.
Toto znamení neodpouští, protože jste v jeho očích klesli na samé společenské a lidské dno. Je pravdou, že i díky tomu mají Štíři jen omezený okruh přátel. Nejsou prostě „spotřební zboží“, se kterým lze zacházet jako se zbytky z výprodeje. Neodpustí vám, ani kdybyste se na hlavu postavili.