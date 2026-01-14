TOP čtyřka, která je vždycky pro
Štír
Toto znamení vyhrává na celé čáře. Nejintenzivněji ze všech prožívá tělesnost a miluje nové vjemy. Asi nestačíte ani svůj návrh doříct a ocitnete se uprostřed splněné fantazie. Štíři opravdu nemají žádné zábrany. Výhodou je, že to neberou jako hru nebo chuťovku, ale s plnou vášní se ponoří do hlubokých vod své i vaší duše. Parádně se s nimi poté rozebírají pocity, detaily a dozvuky, které přinesou tolik nového, že hned dostanete chuť na opakování.
Beran
Je velmi ochotný, protože miluje smyslné prožitky, ale na rozdíl od Štíra neumí poté komunikovat. Pluje po povrchu. Užije si to s vámi, chytíte ho tím za srdce, či jinou část těla, ale nečekejte, že vám pak bude dělat psychologa. Pokud vy sami přistupujete k experimentování jako k dobré večeři s novými ingrediencemi a nečekáte nic víc, pak je to pro vás ideální partner. Výhodou je, že je pro každou „špatnost“, v sexu v podstatě nemá hranice.
Blíženci
S Blížencem čekejte erotickou jízdu jako na horské dráze. Pravděpodobně se mu v půlce vašeho líčení pikantních fantazií začne v hlavě líhnout celá spleť dalších možností a pokračování. A v tu chvíli ho máte a taky si ho užijete. Počítejte ovšem s tím, že jen pomyslně slízne šlehačku z kávy. Zajímá ho jen to sladké, to hořké nechá být. Ne každý Blíženec umí následně rozebrat, co se vlastně stalo, případně potřebuje na vstřebání zážitku několik dnů. Když ho přesvědčíte, že tyhle smyslnosti jsou i o hloubce a dáte mu dost času, možná se tam s vámi ponoří. Je ale především největším nositelem vlastních nápadů.
Lev
Máte-li v plánu fantazie o jeho dominanci, máte u Lva vyhráno. Pokud to ovšem budou fantazie o jeho submisivitě, úspěch není zaručen. Pokud ho však dosáhnete, je to jako test důvěry. Lev se nedá jen tak pokořit či ochočit. Bude chtít maximum informací, jasný rámec vaší dráždivé hry a překvapivě začne domýšlet i to, co se má dít poté. Jen počítejte s tím, že pro Lva je těsná hra těl a důvěry velkým závazkem. Pak to s vámi zřejmě bude myslet vážně.